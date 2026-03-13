Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Koniec prac nad reformą PIP. Co zrobi prezydent?

Prace parlamentarne nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy dobiegły końca – i to w ekspresowym tempie. Senat bez poprawek przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w funkcjonowaniu tej instytucji.

Publikacja: 13.03.2026 10:01

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Paulina Szewioła

„Dobre prawo to jedno, ale potrzebne są jeszcze silne instytucje, które będą stały na jego straży. Właśnie temu służy przygotowana w ministerstwie pracy reforma PIP” – czytamy w komunikacie resortu rodziny.

– Sednem zadania, które przed sobą postawiliśmy, jest przywrócenie bezpieczeństwa pracy i stabilności zatrudnienia – mówiła z kolei w Sejmie ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Projekt zmieniał się wielokrotnie na etapie rządowym i sejmowym, warto zatem przypomnieć ostateczne rozwiązania przewidziane w ustawie.

Czytaj więcej:

Reforma PIP na finiszu. Czy przedsiębiorcy mogą odetchnąć?
Prawo pracy Reforma PIP na finiszu. Czy przedsiębiorcy mogą odetchnąć?

Pro

Co zmienia reforma PIP?

I tak, w przepisach, które trafią na biurko prezydenta Karola Nawrockiego pozostały uprawnienia inspektora do stwierdzania w drodze decyzji administracyjnej istnienia stosunku pracy zamiast umowy zlecenia czy B2B. Jednak, co istotne, zdecydowano się w większym stopniu uwzględnić gwarancje poszanowania woli stron. Inspektor przed wydaniem polecenia (które ma być formą ostrzeżenia przed poważniejszymi konsekwencjami) będzie bowiem zobligowany do umożliwienia stronom stosunku prawnego wyrażenia stanowiska. Podobnie w postępowaniu dotyczącym decyzji przekształceniowej ma być uwzględniana wola stron, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa.

Reklama
Reklama

Zrezygnowano też z działania decyzji wstecz. W przepisach przewidziano również możliwość wydawania poleceń zamiast decyzji. Nowością jest instytucja interpretacji indywidualnej, ograniczona wyłącznie do ustalania, czy dany stosunek prawny jest umową o pracę. Budzące obawy kwestie nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.) zostały złagodzone. W efekcie będzie mógł on zostać nałożony jedynie decyzjom dotyczącym osób szczególnie chronionych przed wypowiedzeniem.

Zmieniono też kwestie proceduralne. Wprowadzono możliwość wyrokowania na posiedzeniu niejawnym i wydania wyroku wstępnego. Uregulowano też kwestie udzielenia przez sąd zabezpieczenia.

Działający niezgodnie z prawem pracodawcy mają być też surowiej karani. Zwiększono bowiem sankcje za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. PIP będzie miał też możliwości przeprowadzania zdalnych kontroli.

Po upływie roku nastąpi z kolei ocena funkcjonowania nowych regulacji. Minister właściwy do spraw pracy będzie musiał przeprowadzić tzw. OSR ex post, który ma zostać przedstawiony partnerom społecznym.

Czytaj więcej

Marek Kobylański: Nowe uprawnienia PIP to straszak na przedsiębiorców
Opinie Prawne
Marek Kobylański: Nowe uprawnienia PIP to straszak na przedsiębiorców

Czy prezydent podpisze reformę PIP?

Nowe przepisy czekają teraz na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Czy do niego dojdzie? Decyzja jak zawsze zależy od oceny politycznej i prawnej projektu. Prezydent ma na swoim koncie wiele wet. Być może złagodzenie pierwotnych regulacji przekona go do zaakceptowania ustawy. Tym bardziej, że od tego zależy otrzymanie przez Polskę unijnych środków. Przypomnijmy bowiem, że przyjęta ustawa to efekt rewizji KPO, w której rząd zrezygnował z objęcia wszystkich kolejnych umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne niezależnie od osiąganych przychodów, na rzecz szerszych uprawnień inspekcji.

Reklama
Reklama

Etap legislacyjny: Czeka na podpis prezydenta 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ulga przysługuje tym, którzy się z Polski wyprowadzili i po przynajmniej trzech latach kalendarzowyc
Podatki
Urzędnicy skarbówki interesują się wracającymi do Polski. Co sprawdzają?
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
Materiał Promocyjny
Franczyza McDonald’s – Twój własny biznes pod złotymi łukami!
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Dziś o „wuzetkę” może wystąpić każdy. Dla atrakcyjnych nieruchomości takich wniosków wpływa nawet ki
Nieruchomości
Jedna działka, jedna wuzetka? Ministerstwo zabrało głos
Aplikacja mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Trzy nowe funkcje w mObywatelu. Chodzi o dowody i paszporty
Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy. Studenci zostaną młodszymi asystentami sędziego
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama