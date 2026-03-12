Sejm, sala posiedzeń
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w decydującą fazę. Po miesiącach zapowiedzi, konsultacji i prac legislacyjnych projekt zmian, które mają wzmocnić rolę tego organu, przyznając mu kompetencje do zmiany umów cywilnoprawnych i B2B w stosunek pracy, został przyjęty w środę późnym wieczorem przez Sejm.
Planowane zmiany mają odpowiedzieć na problem rosnącej skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
Pytanie, które pojawia się dziś najczęściej, brzmi jednak nie tyle „czy” zmiany są potrzebne, ile „jak bardzo” przełożą się one na codzienną praktykę przedsiębiorstw. Od tego, w jakim kształcie ostatecznie zostaną przyjęte przepisy, zależeć będzie bowiem nie tylko skuteczność kontroli, lecz także równowaga między ochroną pracowników a swobodą prowadzenia działalności gospodarczej.
Na dziś trudno to jednoznacznie przewidzieć, bowiem na każdym etapie projekt przechodzi modyfikacje. Nie inaczej było na etapie sejmowym.
W ustawie przyjętej przez Sejm pozostało uprawnienie inspektora do stwierdzania w drodze decyzji administracyjnej istnienia stosunku pracy zamiast umowy zlecenia czy B2B.
Posłowie zdecydowali się natomiast wprowadzić poprawkę, która – ich zdaniem – w większym stopniu zagwarantuje uwzględnienie woli stron. Inspektor przed wydaniem polecenia (które ma być formą ostrzeżenia przed poważniejszymi konsekwencjami), będzie bowiem zobligowany do umożliwienia stronom stosunku prawnego wyrażenia stanowiska. Podobnie w postępowaniu dotyczącym decyzji przekształceniowej ma być uwzględniana wola stron, o ile nie jest ona sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa.
Posłowie przyjęli też poprawkę, zgodnie z którą rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.) będzie mógł zostać nadany jedynie decyzjom dotyczącym osób szczególnie chronionych przed wypowiedzeniem np. kobietom w ciąży.
Posłowie usunęli z kolei przepis, który obliguje Głównego Inspektora Pracy do określenia w drodze zarządzenia wytycznych zawierających kryteria oceny okoliczności faktycznych stosowanych przez PIP przy ustalaniu istnienia stosunku pracy.
Zmiany objęły też przepisy dotyczące zabezpieczenia. Sąd będzie mógł odmówić jego udzielenia, jeśli w świetle okoliczności sprawy treść powództwa albo decyzji nie uprawdopodabnia, że umowa, której dotyczy odwołanie jest umową o pracę. Zmiana ma w większym stopniu uwzględniać uprawdopodobnienie roszczenia.
Ponadto przyjęto poprawkę, która wydłuża pracodawcom czas na dostosowanie stanu faktycznego do wymogów obowiązującego już prawa (art. 22 k.p.). Na mocy tego przepisu, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy pracodawca dobrowolnie doprowadzi stan faktyczny do zgodności z prawem (tj. zamiast pozornej umowy cywilnoprawnej zawrze umowę o pracę), wówczas uniknie odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, o którym mowa w art. 281 pkt 1 k.p. Po zmianach przyjętych przez Sejm ten termin wyniesie dwanaście miesięcy.
Posłowie zdecydowali też, że po upływie roku nastąpi ocena funkcjonowania nowych regulacji. Minister właściwy do spraw pracy będzie musiał przeprowadzić tzw. OSR ex post, który ma zostać przedstawiony partnerom społecznym.
Etap legislacyjny: trafi do Senatu
