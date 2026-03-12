Reforma Państwowej Inspekcji Pracy weszła w decydującą fazę. Po miesiącach zapowiedzi, konsultacji i prac legislacyjnych projekt zmian, które mają wzmocnić rolę tego organu, przyznając mu kompetencje do zmiany umów cywilnoprawnych i B2B w stosunek pracy, został przyjęty w środę późnym wieczorem przez Sejm.

Planowane zmiany mają odpowiedzieć na problem rosnącej skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.

Pytanie, które pojawia się dziś najczęściej, brzmi jednak nie tyle „czy” zmiany są potrzebne, ile „jak bardzo” przełożą się one na codzienną praktykę przedsiębiorstw. Od tego, w jakim kształcie ostatecznie zostaną przyjęte przepisy, zależeć będzie bowiem nie tylko skuteczność kontroli, lecz także równowaga między ochroną pracowników a swobodą prowadzenia działalności gospodarczej.

Na dziś trudno to jednoznacznie przewidzieć, bowiem na każdym etapie projekt przechodzi modyfikacje. Nie inaczej było na etapie sejmowym.