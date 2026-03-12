Rzeczpospolita
Wydarzenia
Nadchodzi zwrot w pogodzie: chłód, deszcz, a nawet śnieg. Zacznie się w weekend

Piękna, wiosenna pogoda nie zostanie z nami długo. Przed nami ostatnie tak ciepłe i słoneczne dni przed zmianą, która nastąpi w połowie marca. Niższe temperatury i opady deszczu zaczną wkraczać do Polski już w weekend. W kolejnych dniach może nawet pojawić się deszcz ze śniegiem.

Publikacja: 12.03.2026 10:10

W połowie marca pogoda wyraźniej się zmieni. Temperatura spadnie, będzie deszczowo

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Chociaż pogoda na początku marca przyzwyczaiła nas do wysokich temperatur i słonecznych dni, to oficjalnie nadal mamy zimę, która w najbliższym czasie o sobie przypomni. Mróz nie wróci, ale będzie zdecydowanie chłodniej i mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem. 

Prognoza na czwartek i piątek. Pogoda zmienna, ale nadal ciepło

Czwartek w wielu miejscach Polski będzie deszczowy. Opady przeważnie będą jednak przelotne. W większości regionów zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, rozpogodzenia pojawią się na południowym wschodzie i na północnym zachodzie kraju. Po południu w pasie od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską i południe Mazowsza możliwe są również burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie dość ciepło – od 10 stopni nad morzem, około 15 w centrum do 17 stopni na Podkarpaciu. Noc nie będzie mroźna.

W piątek powróci słoneczna pogoda. Prawie w całym kraju będzie pogodnie i niemal bezchmurnie. Zachmurzenie może pojawić się głównie na północnym wschodzie. Termometry pokażą nawet 18 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. W regionach północnej Polski około 12-13 stopni. W nocy temperatura wyniesie od 3 do 7 stopni.

Idą zmiany w pogodzie od weekendu. Niższe temperatury wkroczą od zachodu

Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, już w sobotę pogoda zacznie się zmieniać. Na południowym zachodzie temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Polska podzieli się pogodowo na dwie części. Na północy i zachodzie będzie padał deszcz. Natomiast na południu, na wschodzie i w centrum będzie jeszcze bardzo ciepło i pogodnie. W tych częściach kraju temperatury sięgną nawet 18 stopni.

W niedzielę niskie temperatury i deszczowa pogoda obejmą większą część Polski. Padać będzie na zachodzie, północy, w centrum i na południu kraju. Temperatury wyniosą od 7 do 10 stopni na północy i na zachodzie i około 13-14 na południu i w centrum. Ciepło i dość pogodnie będzie głównie na wschodzie kraju. Na Podkarpaciu temperatura sięgnie 17 stopni.

Chłodniejszy początek tygodnia. Może spaść deszcz ze śniegiem

W poniedziałek opady prognozowane są w całej Polsce. W górach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 6 stopni na zachodzie do 16 stopni na południowym wschodzie.

Dużego zachmurzenia i opadów deszczu można się spodziewać także we wtorek, a na Pomorzu i w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 8 stopni na północy do 10 stopni na zachodzie i południowym wschodzie.

Podobna pogoda czeka nas w środę. Będzie deszczowo, w rejonach podgórskich spodziewane są również opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 7 stopni na Podkarpaciu do 11 na Pomorzu Zachodnim i na Podlasiu.

Źródło: rp.pl

