Nadchodzi zwrot w pogodzie: chłód, deszcz, a nawet śnieg. Zacznie się w weekend

W połowie marca pogoda wyraźniej się zmieni. Temperatura spadnie, będzie deszczowo
Chociaż pogoda na początku marca przyzwyczaiła nas do wysokich temperatur i słonecznych dni, to oficjalnie nadal mamy zimę, która w najbliższym czasie o sobie przypomni. Mróz nie wróci, ale będzie zdecydowanie chłodniej i mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem.
Czwartek w wielu miejscach Polski będzie deszczowy. Opady przeważnie będą jednak przelotne. W większości regionów zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, rozpogodzenia pojawią się na południowym wschodzie i na północnym zachodzie kraju. Po południu w pasie od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską i południe Mazowsza możliwe są również burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie dość ciepło – od 10 stopni nad morzem, około 15 w centrum do 17 stopni na Podkarpaciu. Noc nie będzie mroźna.
W piątek powróci słoneczna pogoda. Prawie w całym kraju będzie pogodnie i niemal bezchmurnie. Zachmurzenie może pojawić się głównie na północnym wschodzie. Termometry pokażą nawet 18 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. W regionach północnej Polski około 12-13 stopni. W nocy temperatura wyniesie od 3 do 7 stopni.
Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, już w sobotę pogoda zacznie się zmieniać. Na południowym zachodzie temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Polska podzieli się pogodowo na dwie części. Na północy i zachodzie będzie padał deszcz. Natomiast na południu, na wschodzie i w centrum będzie jeszcze bardzo ciepło i pogodnie. W tych częściach kraju temperatury sięgną nawet 18 stopni.
W niedzielę niskie temperatury i deszczowa pogoda obejmą większą część Polski. Padać będzie na zachodzie, północy, w centrum i na południu kraju. Temperatury wyniosą od 7 do 10 stopni na północy i na zachodzie i około 13-14 na południu i w centrum. Ciepło i dość pogodnie będzie głównie na wschodzie kraju. Na Podkarpaciu temperatura sięgnie 17 stopni.
Czytaj więcej
W 2026 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z 28 marca na 29 marca. To ostatni weekend marca. Co ciekawe w 2025 r. była to noc z 29...
W poniedziałek opady prognozowane są w całej Polsce. W górach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 6 stopni na zachodzie do 16 stopni na południowym wschodzie.
Dużego zachmurzenia i opadów deszczu można się spodziewać także we wtorek, a na Pomorzu i w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 8 stopni na północy do 10 stopni na zachodzie i południowym wschodzie.
Podobna pogoda czeka nas w środę. Będzie deszczowo, w rejonach podgórskich spodziewane są również opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 7 stopni na Podkarpaciu do 11 na Pomorzu Zachodnim i na Podlasiu.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dynamiczny rozwój medycyny i pojawianie się przełomowych terapii zmieniają możliwości leczenia wielu chorób. Cor...
Czy prezydencki projekt dotyczący finansowania modernizacji armii to realna alternatywa dla europejskiego „sejfu...
Pogoda w ostatnim czasie wyraźnie przypomina nam o nadchodzącej wiośnie. W większości kraju jest ciepło i słonec...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas