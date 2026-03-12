Kard. Konrad Krajewski
Kardynał Krajewski od 2013 r. pełni funkcję papieskiego jałmużnika. Pochodzi z archidiecezji łódzkiej, natomiast do Watykanu wyjechał w 1998 r., gdzie pracował m.in. jako papieski ceremoniarz. W Łodzi zastąpi kard. Grzegorza Rysia, który w grudniu ubiegłego roku został metropolitą krakowskim.
Hierarcha kieruje także Dykasterią ds. Posługi Miłosierdzia jako jej prefekt. Godność kardynalską otrzymał w 2018 r. Jego działalność duszpasterska koncentruje się przede wszystkim na pomocy ubogim i uchodźcom. Jeszcze niedawno był wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów na następcę abp. Marek Jędraszewski na stanowisku metropolity krakowskiego.
Jako papieski jałmużnik zasłynął z wielu nietypowych inicjatyw pomocowych. Pod kolumnadą na placu Plac św. Piotra w Watykanie zorganizował m.in. łaźnię, zakład fryzjerski oraz ambulatorium dla osób bezdomnych. Z pomocą dla potrzebujących docierał również na rzymskie dworce. Angażuje się także w pomoc uchodźcom – oddał m.in. swoje mieszkanie rodzinie z Syrii, sam przenosząc się do biura.
Po wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku organizował wsparcie humanitarne dla Ukrainy i wielokrotnie osobiście wyruszał z transportami pomocy w pobliże linii frontu.
Nowy metropolita łódzki urodził się 25 listopada 1963 r. w Łodzi. Po maturze wstąpił do tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego, a w 1988 r. ukończył studia teologiczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Święcenia kapłańskie przyjął w tym samym roku z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego Władysław Ziółek.
Po kilku latach pracy duszpasterskiej rozpoczął studia specjalistyczne z liturgiki w Rzymie. Kształcił się w Papieski Instytut Liturgiczny Anselmianum, a następnie obronił doktorat z teologii na Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu.
Po powrocie do Polski był ceremoniarzem abp. Władysława Ziółka oraz wykładowcą liturgiki w łódzkim seminarium duchownym. W 1997 r. współorganizował przygotowania liturgiczne wizyty Jan Paweł II w Polsce. Wkrótce potem został prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
Od 1998 r. pracował w Watykanie w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję papieskiego ceremoniarza. W 2013 r. papież Franciszek powierzył mu kierowanie papieską jałmużną, czyli Urząd Dobroczynności Apostolskiej. W tym samym roku przyjął sakrę biskupią w bazylice Bazylika św. Piotra.
W 2018 r. papież Franciszek wyniósł go do godności kardynalskiej, przydzielając mu jako kościół tytularny rzymską świątynię Matki Bożej Niepokalanej na Eskwilinie. Od 2022 r. kieruje Dykasterią ds. Posługi Miłosierdzia – instytucją Kurii Rzymskiej odpowiedzialną za działalność charytatywną Stolicy Apostolskiej.
