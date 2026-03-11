Ks. Leszek Gęsiak SJ – rzecznik Konferencji Episkopatu Polski – poinformował o decyzji, na mocy której zostanie powołana komisja niezależnych ekspertów, mających zbadać zjawisko wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. W opublikowanym komunikacie poinformowano również o ustaleniu statutu nowo utworzonej komisji oraz nadaniu jej publicznej osobowości prawnej.

Episkopat: Powstała komisja niezależnych ekspertów. Zbada zjawisko wykorzystywania seksualnego osób małoletnich

Podczas obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi „przyjęli zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji”.

„Po przyjęciu tych dokumentów, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz nadała jej publiczną osobowość prawną” – czytamy.