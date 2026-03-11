Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Episkopat zdecydował. Biskupi tworzą komisję, która zbada nadużycia wobec małoletnich w Kościele

Od dłuższego czasu polscy biskupi zapowiadają powstanie komisji, której zadaniem będzie zbadanie spraw wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. W środę Konferencja Episkopatu Polski przekazała nowe informacje w tej sprawie.

Publikacja: 11.03.2026 19:16

Episkopat zdecydował. Biskupi tworzą komisję, która zbada nadużycia wobec małoletnich w Kościele

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Ks. Leszek Gęsiak SJ – rzecznik Konferencji Episkopatu Polski – poinformował o decyzji, na mocy której zostanie powołana komisja niezależnych ekspertów, mających zbadać zjawisko wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. W opublikowanym komunikacie poinformowano również o ustaleniu statutu nowo utworzonej komisji oraz nadaniu jej publicznej osobowości prawnej.

Czytaj więcej

Czy biskupi powołają komisję ds. zbadania wykorzystywania seksualnego w polskim Kościele?
Publicystyka
Czy biskupi powołają komisję ds. zbadania wykorzystywania seksualnego w polskim Kościele?

Episkopat: Powstała komisja niezależnych ekspertów. Zbada zjawisko wykorzystywania seksualnego osób małoletnich

Podczas obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi „przyjęli zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji”. 

„Po przyjęciu tych dokumentów, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz nadała jej publiczną osobowość prawną” – czytamy. 

Reklama
Reklama

Ks. Gęsiak przekazał także, że biskupi „zatwierdzili również porozumienie w przedmiocie utworzenia Komisji” zawierane pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zapowiedział, że teksty dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości i omówione w czasie konferencji prasowej po zakończeniu Zebrania Plenarnego. Odbędzie się ona w czwartek o godz. 15.00. 

Czytaj więcej

Posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski
Publicystyka
Tomasz Krzyżak: Drodzy biskupi – odwagi! Komisję ds. pedofilii w Kościele trzeba powołać bez zwłoki

Kiedy rozpoczęto prace nad powstaniem komisji?

Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem komisji biskupi podjęli już trzy lata temu – w marcu 2023 r. W ubiegłym roku pracę przy tworzeniu komisji zakończył prymas Polski Wojciech Polak.

Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała w trakcie 403. Zebrania Plenarnego o powołaniu zespołu ds. opracowania dokumentów dotyczących funkcjonowania Komisji. Jako przewodniczący został wybrany biskup Sławomir Oder. 

Podczas zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu Polski – która zrzesza biskupów katolickich z całej Polski – duchowni spotykają się, by podejmować decyzje w najważniejszych sprawach Kościoła katolickiego w kraju. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Metropolita krakowski abp Grzegorz Ryś i abp Marek Jędraszewski
Kościół
Pożegnanie Marka Jędraszewskiego z kurią krakowską. Papież wskazał następcę
Tadeusz Rydzyk
Kościół
Kolejny rekord fundacji ojca Tadeusza Rydzyka. Podatnicy hojni jak nigdy
ks. Rafał Główczyński znany szerzej jako „Ksiądz z Osiedla”
Kościół
Z agencji towarzyskiej do klubokawiarni ewangelizacyjnej. Ksiądz otwiera lokal w centrum Warszawy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama