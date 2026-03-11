Ks. Leszek Gęsiak SJ – rzecznik Konferencji Episkopatu Polski – poinformował o decyzji, na mocy której zostanie powołana komisja niezależnych ekspertów, mających zbadać zjawisko wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. W opublikowanym komunikacie poinformowano również o ustaleniu statutu nowo utworzonej komisji oraz nadaniu jej publicznej osobowości prawnej.
Podczas obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi „przyjęli zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji”.
„Po przyjęciu tych dokumentów, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz nadała jej publiczną osobowość prawną” – czytamy.
Ks. Gęsiak przekazał także, że biskupi „zatwierdzili również porozumienie w przedmiocie utworzenia Komisji” zawierane pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zapowiedział, że teksty dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości i omówione w czasie konferencji prasowej po zakończeniu Zebrania Plenarnego. Odbędzie się ona w czwartek o godz. 15.00.
Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem komisji biskupi podjęli już trzy lata temu – w marcu 2023 r. W ubiegłym roku pracę przy tworzeniu komisji zakończył prymas Polski Wojciech Polak.
Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała w trakcie 403. Zebrania Plenarnego o powołaniu zespołu ds. opracowania dokumentów dotyczących funkcjonowania Komisji. Jako przewodniczący został wybrany biskup Sławomir Oder.
Podczas zebrań plenarnych Konferencji Episkopatu Polski – która zrzesza biskupów katolickich z całej Polski – duchowni spotykają się, by podejmować decyzje w najważniejszych sprawach Kościoła katolickiego w kraju.
