Czy biskupi powołają komisję ds. zbadania wykorzystywania seksualnego w polskim Kościele?

W skrytykowanych przez Radę Prawną KEP projektach statutu i zasadach działania komisji założono, że celem działania komisji ma być „zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce po 1945 r. oraz sposobów reagowania instytucji kościelnych na zgłoszenia dotyczące tych czynów”. Raport, jaki komisja miałaby przedstawić, powinien zawierać „wieloaspektową diagnozę zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich, ocenę systemu reagowania, a także rekomendacje dla dalszych działań prewencyjnych i pomocowych Kościoła w tym zakresie”. Jednak w dokumencie zatytułowanym „Zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce”, który ma uzupełniać statut jako podstawę działania komisji, ten precyzyjnie zarysowany cel uległ „rozmyciu”. Oprócz zbadania i zrelacjonowania samego zjawiska komisja miałaby również zająć się prowadzeniem analiz psychologicznych, teologicznych i socjologicznych zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne, osoby konsekrowane lub osoby pełniące urzędy i zadania w Kościele. Co ciekawe, mimo umieszczenia prowadzenia takich analiz wśród projektowanych zadań komisji, przedstawienia ich efektów nie ujęto w propozycji treści raportu końcowego z prac komisji, którego główną zawartością miałyby być analiza dotychczasowej praktyki postępowania w diecezjach oraz instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego oraz sformułowanie rekomendacji odnośnie do procedur postępowania i działania systemu ochrony.

Rozszerzenie celu badawczego komisji, mającej być z założenia badawczą komisją historyczną, o równoległe prowadzenie analiz pochodnych nie wydaje się być ani słuszne, ani potrzebne, ani metodologicznie poprawne. Z braku miejsca na szczegółową analizę można jednak na przykładzie socjologii wskazać, że o ile obecność jej przedstawiciela w składzie komisji byłaby celowa ze względu na wpływ na stosowaną metodologię zbierania informacji i danych (niektóre metody badań socjologicznych zakładają bieżącą analizę danych w trakcie ich zbierania w celu określenia tak zakresu jeszcze potrzebnych informacji, jak i momentu, gdy ich dalsze pozyskiwanie nie jest już potrzebne), to jednak właściwy czas i miejsce na prowadzenie szczegółowych badań zjawiska w aspekcie teologicznym, socjologicznym, psychologicznym czy może z punktu widzenia innych dziedzin nastąpią dopiero po zakończeniu prac komisji. Badania, opierając się na faktach i danych zgromadzonych przez komisję i jej raporcie, nie powinny być prowadzone ani pod presją czasu, ani w ramach ograniczeń, jakim sama komisja – mimo postulowanej i obiecywanej niezależności – będzie poddana. Skład osobowy komisji powinien więc odzwierciedlać jej charakter badawczy i historyczny i być ograniczony do specjalistów, których zadaniem byłoby zebranie i zrelacjonowanie faktów oraz sformułowanie na ich podstawie wniosków praktycznych. To zadanie nie powinno „rozmywać się” w aksjologicznym reflektowaniu ujawnianych i opisywanych faktów. Właściwą drogą wydaje się być zachowanie naukowej, poprawnej metodologicznie kolejności, zgodnie z którą gromadzenie danych winno poprzedzać ich interpretację – a na przykład teologiczna refleksja wszak taką interpretację stanowi. Dopiero więc rzetelny i wyczerpujący raport końcowy powinien stać się przedmiotem dalszych badań, refleksji i rekomendacji specjalistów z dziedzin takich jak teologia oraz nauki społeczne. To on skonkretyzuje przedmiot badań i dopiero na jego podstawie będzie możliwe prawidłowe formułowanie hipotez badawczych.

Komisja musi mieć w składzie osoby skrzywdzone

W aspekcie składu personalnego komisji nie można pominąć milczeniem postulatów włączenia doń przedstawicieli osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w Kościele. Takie osoby znalazły się wśród członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, jednak – jak wskazują tak obserwatorzy, jak i sami członkowie tej komisji – doświadczenia z ich zaangażowania w prace są zróżnicowane. Z prac w komisji zrezygnowali w 2016 i 2017 roku Irlandka Marie Collins oraz Brytyjczyk Peter Saunders. Zarzucili oni komisji brak zdecydowanych działań oraz brak współpracy ze strony Kurii Rzymskiej. Od tego czasu papieska komisja została jednak bezpośrednio włączona w struktury Dykasterii Doktryny Wiary, a w jej składzie pozostaje już kolejną kadencję Juan Carlos Cruz, który – wypowiadając się w 2024 r. o raporcie rocznym komisji – wskazał pozytywne zmiany w sposobie patrzenia komisji na ofiary, podkreślanie potrzeby ich słuchania i wspierania, a także podkreślanie wiarygodności relacji osób skrzywdzonych w stosunku do postawy sprawców.

Zestawiając te doświadczenia ze wskazaniami płynącymi z przywołanego wystąpienia bp. Herrery, uzasadnione wydaje się oczekiwanie włączenia w skład polskiej komisji kościelnej osób mających doświadczenie krzywdy wykorzystania przez osoby duchowne. Takie osoby mogłyby wnieść w prace komisji perspektywę niedostępną dla najlepszych nawet fachowo prawników czy historyków, umożliwiając identyfikację zdarzeń i okoliczności, które bez tej wrażliwości mogłyby zostać pominięte lub nieprawidłowo zinterpretowane. Przypadkiem w pewnym sensie „idealnym” byłoby znalezienie osoby będącej specjalistą w jednej z dziedzin fachowych, a jednocześnie posiadającej odpowiednio przepracowane doświadczenie skrzywdzenia w Kościele. Na ten ostatni aspekt zwraca uwagę prof. Hanna Suchocka, będąca polską członkinią komisji papieskiej w latach 2014–2022: w wypadku takiej osoby warunkiem jej obiektywizmu i zdolności do merytorycznego udziału w pracach komisji musi być odpowiednie terapeutyczne „rozprawienie się” z doświadczeniem krzywdy – tak, aby nie zaburzało ono postrzegania i badania zjawiska zbyt subiektywną perspektywą.