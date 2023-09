Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich mówi: „dość”. Mocny apel do hierarchów

Watykańska komisja zwraca uwagę na to, że kolejne ujawniane przypadki wykorzystywania seksualnego, pokazują luki w normach kościelnych, które miały pomagać w karaniu sprawców przemocy oraz wyciągania konsekwencji wobec ich przełożonych, którzy ukrywali te sprawy. „Już od dawna jesteśmy spóźnieni z naprawieniem błędów w procedurach, które powodują, że ofiary pozostają ranne i pozostają w niewiedzy zarówno w trakcie, jak i po rozstrzygnięciu spraw” – stwierdzają członkowie komisji i dodają, że będą badać te sprawy i naciskać na „wprowadzenie niezbędnych zmian”.

Skandaliczny brak determinacji

W dokumencie komisja zauważa, że w lutym 2019 r. w Rzymie odbyło się specjalne spotkanie przewodniczących episkopatów z papieżem poświęcone tematyce wykorzystywania seksualnego. Podkreśla jednak, że niemal pięć lat po tym spotkaniu wśród „osób poszukujących sprawiedliwości za doznane krzywdy utrzymuje się głęboka frustracja”. „Nikt nie powinien błagać o sprawiedliwość w Kościele” – akcentuje komisja i dodaje, że zauważalny jest „skandaliczny brak determinacji ze strony wielu członków Kościoła” w podejściu do spraw wykorzystywania seksualnego. „Skuteczna zmiana może nastąpić jedynie dzięki duszpasterskiemu nawróceniu przywódców Kościoła” – czytamy w dokumencie. – „Razem ze wszystkimi, którzy doświadczyli przemocy [seksualnej] i jej konsekwencji, mówimy: »Dość«!”.

Weźmy się do pracy

W dalszej części dokumentu komisja zwraca się do uczestników konsystorza oraz Synodu Biskupów o refleksję oraz intensywne prace w obszarze wykorzystywania seksualnego, tak by Kościół stał się miejscem bezpiecznym dla dzieci i młodzieży – moment, w którym się to stanie jest – zauważają autorzy – bardzo odległy. Nalegają na to, by w pracach synodalnych znalazło się miejsce na wysłuchanie osób skrzywdzonych. Wzywają do pracy nad przejrzystymi i dostępnymi systemami „zadośćuczynienia za wykroczenia duchownych”. „Wzywamy Was do pracy nad tym, aby wszyscy w naszym Kościele zrozumieli i wzięli odpowiedzialność za solidną ochronę w diecezjach i parafiach, szkołach, szpitalach, ośrodkach rekolekcyjnych i domach formacyjnych oraz wszystkich innych miejscach, w których Kościół jest obecny i aktywny. Ten dzień jeszcze nie nadszedł” – stwierdzają i na koniec apelują: „Nalegamy, abyście pracowali nad osiągnięciem tych od dawna spóźnionych celów nie tylko przez jeden lub dwa dni podczas waszego spotkania, ale abyście rozważali je przez cały proces synodalny. Ich osiągnięcie będzie szczególnym znakiem sukcesu Synodu, znakiem, że idziemy z rannymi i zapomnianymi jako uczniowie jednego Pana, w poszukiwaniu lepszej drogi”.

– Ten dokument jest pewnym zbiorem doświadczeń i obserwacji członków Komisji – mówi nam dr Ewa Kusz, członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. – Nie było nad nim żadnego głosowania. Po prostu wszyscy czuliśmy, że taki apel jest potrzebny – mówi i dodaje, że dokument ten jest także głosem osób pokrzywdzonych, z którymi członkowie komisji wznowili regularne spotkania.