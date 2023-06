Arcybiskup Ryś o pedofilii w Kościele: Pierwsza jest zazwyczaj reakcja obronna

Oczywiście. I dlatego jeszcze raz podkreślam, że to, co zrobiliście, jest bardzo ważne. Wasza kwerenda umożliwia podjęcie konkretnych działań. Myślę tu o dwóch wymiarach tych działań. Pierwszy to próba dotarcia do pokrzywdzonych z przeprosinami i pytaniem o to, czy i w jakim zakresie można im pomóc. To jest najważniejsze i kluczowe. Drugi wymiar jest związany z komisją, której powstanie zaproponował na marcowym posiedzeniu Episkopatu Polski ksiądz prymas, a biskupi przystali na to, by podjąć prace zmierzające do jej utworzenia.

Co ma ksiądz na myśli?

Opierając się tylko na tych dwóch – całkowicie odmiennych – przypadkach z mojej archidiecezji, widzę możliwość zdefiniowania zadań dla takiej komisji. Na pewno powinna ona pogłębić waszą kwerendę wstępną w odniesieniu do każdego przypadku. Jej praca powinna też zmierzać w kierunku opisania na nowo historii Kościoła w Polsce w czasach powojennych i dokonania procesu, który Jan Paweł II nazwał oczyszczeniem pamięci. Myślę, że jest to, być może, ostatni moment, ostatnia szansa na to, by to zrobić. Myśmy tego nie zrobili w kontekście roku 2000, gdy papież prosił o to cały Kościół.

Dlaczego?

Nie zrobiliśmy tego z rozmaitych powodów, ale teraz mamy szansę, by w końcu to bez obaw zrobić. Po prostu musimy opisać te dramatyczne historie, bo tam będzie wszystko. Będzie to na pewno opis rozmiaru ludzkich dramatów, potem – daj Boże – identyfikacja osób poszkodowanych i pomoc im w tym zakresie, w jakim jest to jeszcze dziś możliwe. Jest możliwość opisania tego, jak Kościół reagował, gdzie to zrobił, a gdzie nie i dlaczego. W oparciu o te dwa kazusy, ułamek tego, co zrobiliście, wiele wniosków można już postawić, które potem można sprawdzać w dalszych badaniach. Zbadać, jak na zgłoszenia reagowały kurie, czy księża byli przez Kościół ukarani, jak przebiegała ich kara, jak się układały późniejsze losy tych księży. Te badania historyczne mają znaczenie dla przyszłości.