Abp Wojciech Polak: Wśród biskupów nikt nie neguje problemu wykorzystania seksualnego

Powoli się zmienia. W gronie biskupów nikt już problemu wykorzystywania seksualnego nie neguje. Nikt nie dyskutuje, czy podejmować jakieś działania, czy nie. Dziś raczej rozmawiamy o tym, jak to robić, by wszystko działało sprawniej. Owszem, bywa tak, że jesteśmy konfrontowani z przypadkami, które ujawniają dziennikarze. Często okazuje się, że były jakieś nieodpowiednie działania. Stąd ciągła praca nad poprawą istniejącego już systemu. Nad strukturami przyjęcia i wysłuchania pokrzywdzonych, usprawnienia procedur kanonicznych. To też praca prewencyjna, którą wykonuje Centrum Ochrony Dziecka. A także pomocowa realizowana przez Fundację Świętego Józefa. Ważnym zadaniem jest przenikanie do świadomości społecznej. Ustanowiony na pierwszy piątek Wielkiego Postu dzień modlitw za skrzywdzonych jest w coraz większej liczbie parafii, ale są ciągle lęki i obawy. Zwłaszcza w tych środowiskach, które nigdy nie miały doświadczeń związanych z krzywdą wyrządzoną małoletnim przez duchownego. Czują się przybite czymś, czego u nich nigdy nie było. Z drugiej strony, jeśli to jest problem społeczny, to trudno oczekiwać, by zmiana mentalności następowała szybko.

Nie pytam o to przypadkowo, bo pamiętam niedawne głosy sprzeciwu wobec plakatów inicjatywy „Zranieni w Kościele”, które rozesłano do parafii, i które nie pojawiły się w gablotach. Teraz podobną akcję prowadzi Fundacja Świętego Józefa i od pokrzywdzonych słyszę, że informacji w parafiach nie ma.

Rzeczywiście są pewne opory. Nie wiem, z czego wynikają. Być może z niechęci do konfrontacji. Wiem za to, że ujawnienia i oczyszczenie się Kościoła to droga do wyzwolenia, a nie zniszczenia.

Zgadza się ksiądz z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, że powołanie komisji, rzetelne badania i raport to być może ostatnia szansa dla Kościoła w Polsce na odzyskanie wiarygodności?

Zrobienie tego, o czym pan mówi, jest absolutną koniecznością. Być może owocem będzie odzyskanie wiarygodności. Arcybiskup Thibault Verny z Chambery we Francji, delegat tamtejszego Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży i członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, z którym rozmawialiśmy o ich komisji, mówi, że efektem końcowym będzie prawda. Nie fragmentaryczna, która ujawnia się po kawałku, ale cała prawda. To będzie odrodzenie, nadzieja, że wobec tego globalnego zła Bóg nas jednak nie opuszcza, ale nas prowadzi. Dlatego bardziej patrzę na to w kontekście szansy na oczyszczenie i odrodzenie Kościoła.

