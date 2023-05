Pedofilia w Kościele. Ks. Isakowicz-Zaleski: Interwencja Watykanu albo będą kolejne afery

- Natomiast mówienie, że to jest atak na Kościół - powiem to wprost - to jest chronienie własnej skóry, bo w ten sposób za tym portretem Jana Pawła II ukrywają się osoby, które (...) powinny też powiedzieć prawdę - oświadczył.

Ks. Isakowicz-Zaleski wskazał, że najsłynniejszy przypadek z czasów pontyfikatu Jana Pawła II to "sprawa molestowań kleryków przez Juliusza Paetza". - Od 21 lat Kościół nie jest zdolny do powiedzenia prawdy. Obiecał to wprawdzie abp Stanisław Gądecki po śmierci Juliusza Paetza, ale słowa nie dotrzymał. Natomiast wiceprzewodniczący episkopatu abp Marek Jędraszewski (...) do dzisiaj nie chce na te pytania odpowiedzieć, a prezydent Andrzej Duda wręcza mu odznaczenie państwowe, tak jakby się nic nie stało - mówił.

- To większej moim zdaniem hipokryzji już nie ma. Nie można w ten sposób rozwiązywać problemów. I tutaj są winne i władze kościelne, że nie chcą, a dla dobra Kościoła powinny to zrobić, i władze państwowe, które to akceptują - ocenił.

- Moim zdaniem dzisiaj mamy już taki węzeł gordyjski w tej sprawie, że jeżeli nie będzie interwencji Watykanu, to będziemy co chwilę świadkami kolejnych afer - powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.