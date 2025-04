– (Franciszek) Zostanie zapamiętany jako papież z uśmiechem na twarzy – mówi Bartosik, podkreślając przemianę, jaka zaszła w kardynale Jorge Bergoglio po wyborze na papieża w 2013 roku. Franciszek przeszedł drogę od surowego hierarchy z Buenos Aires do człowieka bliskiego ludziom, pełnego serdeczności i prostoty.

– On był naturalny, to było widać od początku do końca – dodaje gość podcastu. - Jego obecność wyraźnie kontrastowała z surowym stylem Benedykta XVI – mówi też.



Dziedzictwo papieża Franciszka: prostota, ubóstwo i peryferia

Franciszek kontynuował rewolucję, którą zapoczątkowała rezygnacja jego poprzednika. – To było bardzo mocne przełamanie klerykalnej otoczki wokół papiestwa – ocenia Bartosik, przypominając przemówienie Bergoglio do kardynałów o konieczności otwarcia Kościoła na świat.

- Papieski testament to także apel o prostotę – również w obliczu śmierci. Prosił o jak najprostszą trumnę, z jednym napisem: „Franciszek” – zauważa Bartosik, podkreślając, że zbliżający się pogrzeb może być zderzeniem dwóch przeciwieństw: potrzeby watykańskiej pompy i głęboko zakorzenionej skromności papieża.