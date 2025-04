– Kościół podzielony jest na część konserwatywną i część liberalną. Katolicy liberalni byli zachwyceni pontyfikatem papieża Franciszka, ostro krytykowali go przedstawiciele katolicyzmu konserwatywnego. Najważniejszym zadaniem następcy papieża Franciszka będzie to, jak zachować jedność Kościoła katolickiego, żeby uniknąć schizmy – mówił ks. Kobyliński.

Ksiądz ocenił również działania papieża Franciszka w zakresie polityki międzynarodowej. W jego ocenie to nie była spójna polityka. – Bardzo często dochodziło do sprzeczności między wypowiedziami papieża a stanowiskiem Sekretariatu Stanu, który reprezentuje Watykan na arenie międzynarodowej. Papież często do działań politycznych mianował swoich wysłanników i nie konsultował tego z Watykanem. Często był duży rozgardiasz – powiedział.

Ks. Andrzej Kobyliński: Papież Franciszek bardziej sympatyzował z Rosją niż z Ukrainą

– Pogląd papieża Franciszka to był punkt widzenia Ameryki Łacińskiej. Był głęboko zakorzeniony syndrom antyamerykański i sprzyjanie biedniejszym krajom Globalnego Południa. To wybrzmiało jasno, gdy dochodziło do oceny wojny rosyjsko-ukraińskiej. Papież od samego początku sympatyzował bardziej z Moskwą niż z Kijowem – dodał.

Kto ma największą szansę, by zostać następcą Franciszka? – Gdyby dziś było organizowane konklawe, to walka rozegrałaby się między trzema nazwiskami. Po pierwsze: to jest maltański kardynał Mario Grech, włoski kardynał Matteo Zuppi i filipiński kardynał Antonio Tagle. Zanim dojdzie do konklawe, organizowane są kongregacje, czyli robocze spotkania kardynałów. To są wielogodzinne dyskusje, w trakcie których następuje wymiana opinii i zdań, by zdiagnozować aktualną sytuację Kościoła na świecie – mówił ks. Kobyliński.