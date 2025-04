Do zdarzenia doszło w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Jakubowskiego w Krakowie. Ok. godz. 10:30 do gabinetu w tamtejszej poradni ortopedycznej wtargnął uzbrojony mężczyzna.

Napastnik rzucił się z nożem na jednego z lekarzy i zadał mu kilka ciosów. Ranny został przetransportowany na blok operacyjny, gdzie walczono o jego życie.

Atak w szpitalu w Krakowie. Napadnięty lekarz nie żyje

Po godz. 12:00 minister zdrowia Izabela Leszczyna (PO) poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci rannego lekarza. „Nie ma słów, które wyraziłyby mój smutek i gniew po śmierci Pana Doktora z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie, śmierci po ataku nożownika” - napisała w serwisie X, przekazując wyrazy współczucia rodzinie i współpracownikom lekarza. „Agresja wobec tych, którzy pełnią misję ratowania naszego zdrowia i życia jest barbarzyństwem i zasługuje na najwyższy wymiar kary” - podkreśliła.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci lekarza zaatakowanego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Minister zdrowia Izabela Leszczyna składa najszczersze kondolencje rodzinie, bliskim oraz współpracownikom” - oświadczyło Ministerstwo Zdrowia zapewniając, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.