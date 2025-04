W Poniedziałek Wielkanocny z kaplicy Domu Świętej Marty informację o śmierci papieża Franciszka przekazał kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego kard. Kevin Farrell. - Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego Franciszka. O godzinie 7:35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek powrócił do Domu Ojca - oświadczył.

Doniesienia o śmierci Franciszka skomentował prymas Polski abp Wojciech Polak. - Dziś rano po powrocie z kościoła, ze mszy świętej, dowiedziałem się przez media o śmierci papieża Franciszka. Wczoraj jeszcze przyjmowałem razem ze wszystkimi apostolskie błogosławieństwo Urbi et Orbi - powiedział w nagraniu opublikowanym w serwisie X. - Wiedzieliśmy, że papież cierpi, że choruje. Wiedzieliśmy, że walczy także o to, by być pośród nas, ale oto Bóg odwołał go do siebie - dodał.

Prymas Polski abp Wojciech Polak zabrał głos po śmierci papieża Franciszka

Duchowny mówił, że jest wdzięczny papieżowi „za wszystkie spotkania, za każdą rozmowę, za jego obecność, za jego pasterskie błogosławieństwo”. - Ale w szczególności dziękuję za jego nauczanie, z którego tak obficie korzystałem i które z całego serca przekazywałem w moich głoszonych homiliach - podkreślił.