Opinia ministra finansów kończy się konkluzją: „prace nad propozycjami, które zmierzają do wprowadzenia odpisu podatkowego, nie powinny być kontynuowane”.

Inne propozycje? Są nawet dwukrotnie droższe od Funduszu Kościelnego

Co z innymi propozycjami, które zaproponował zespół Władysława Kosiniaka-Kamysza, w tym pomysł, by duchownych objąć gwarancją emerytur na wzór programu „Matka 4+”, a więc rodzicielskich świadczeń uzupełniających dla kobiet, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci? Takiej opinii nie ma w dokumencie resortu finansów, co wskazywać może na to, że forsowano wyłącznie sprawę odpisu podatkowego.

Policzyliśmy sami, jaki byłby to koszt dla budżetu państwa. W 2023 r. Fundusz Kościelny – według danych z MSWiA przygotowanych dla „Rz” – sfinansował składki emerytalne dla blisko 23,5 tys. osób. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające („Matka4+”) daje gwarancję minimalnej emerytury, która dziś wynosi 1780,96 zł brutto. Wychodzi blisko 42 mln zł na miesiąc, a rocznie to ponad 503 mln zł, zatem dwukrotnie więcej, niż dziś wynosi Fundusz Kościelny.

Co z trzecią propozycją, a więc by składki emerytalne i zdrowotne dla duchownych w całości zaczął finansować sam Kościół? Związków wyznaniowych nawet o to nie zapytano. „Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego jest instytucją rządową. Konferencja Episkopatu Polski nie otrzymała do tej pory konkretnych propozycji zmian do dalszych konsultacji” – odpowiada nam Biuro Prasowe KEP.

Fundusz Kościelny dawno spełnił swoje zadania. Dlaczego więc państwo wciąż utrzymuje go przy życiu?

Fundusz Kościelny powstał w 1950 r. jako forma rekompensaty dla Kościołów za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie w czasach PRL. Szkopuł w tym, że znaczną część ziem lub rekompensat finansowych rząd wypłacił Kościołom lub zwrócił zagrabione mienie w ramach powołanej w 1989 r. Komisji Majątkowej – najwięcej otrzymał Kościół katolicki. W raporcie z jej prac z 2010 r. czytamy m.in., że w ciągu 20 lat Komisja Majątkowa przekazała instytucjom kościelnym 65 537 ha (a de facto o wiele więcej, bo Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała 76 000 ha, a Lasy Państwowe kolejne 4000 ha). Jako rekompensatę i odszkodowania za zabrane nieruchomości otrzymały one 143,5 mln zł. Ponadto Kościół odzyskał 490 budynków wartych ok. 5 mld zł. Komisję Majątkową zlikwidowano z powodu ujawnionych patologii – m.in. nie weryfikowano wycen gruntów przedstawianych przez stronę kościelną, a także istniały liczne braki w dokumentacji (np. w 1994 r. krakowscy cystersi otrzymali działki, a dziesięć lat później otrzymali za to samo 66 mln zł rekompensaty, co ujawniła „Rz”).