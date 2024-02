Czy Fundusz Kościelny zostanie zlikwidowany

Premier Donald Tusk po raz drugi zapowiedział likwidację Funduszu Kościelnego – w 2013 r. takie prace były prowadzone, ale skończyły się fiaskiem.

– Nałożyło się na to kilka powodów – wspomina Michał Boni, ówczesny minister rządu i szef komisji ds. likwidacji funduszu. – Naszą wyjściową propozycją była możliwość odpisywania 0,3 proc. z PIT zainteresowanego podatnika na rzecz Kościoła, ale strona kościelna zaproponowała 1 proc. – tak jak w przypadku OPP. Rząd godził się na 0,5 proc. Tyle tylko, że zwiększał się opór Kościoła, a wraz z nim malała przychylność społeczna wobec tych propozycji. Nie mogliśmy dać więcej, bo byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu, nie chcieliśmy rozpętywać burzy – dodaje Boni.

Zdaniem Michała Boniego likwidacja funduszu to krok w dobrą stronę, bo „zwiększa transparentność wydatków Kościoła”. Odpisy nakażą Kościołom ujawniać, na co wydają środki od podatnika. – A także buduje rozdzielność państwa od Kościoła. Dziś Polacy tego chcą, dlatego teraz może się to udać. Problemem może być wzrost kwoty wolnej od podatku. Minister finansów musi przeliczyć, czy nas na to stać – przestrzega Boni.

Obecnie rząd rozważa dwa warianty – odliczenia podatkowe dla Kościoła z PIT oraz darowizny.