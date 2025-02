Ten rodzaj ulgi działa z mocy ustawy, co oznacza, że aby móc ją zastosować, podatnik nie musi wykonywać żadnych działań. Jeśli jednak spełnia warunki do skorzystania z preferencji podatkowej, ale nie chce, aby płatnik (czyli pracodawca) stosował ją przy poborze zaliczek, powinien złożyć w tej sprawie do niego pisemny wniosek.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z ulgi dla młodych?

Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje podatnikom do momentu ukończenia 26. roku życia. Objęte są nią następujące przychody, do których stosuje się ogólne zasady opodatkowania według skali podatkowej:

z pracy – zarówno ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, jak i pracy nakładczej,

z umów-zleceń,

uzyskane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,

uzyskane z tytułu odbywania stażu uczniowskiego,

z zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku ulgi dla młodych obowiązuje limit sumy przychodów. Wynosi on 85 528 zł. Oznacza to, że tylko od przychodów do tej kwoty podatnik nie musi płacić podatku dochodowego. Nie ma przy tym znaczenia liczba umów oraz liczba płatników. Przychody te nie są wliczane do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i w zeznaniu rocznym.