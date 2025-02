Z ulgi na internet mogą skorzystać osoby, które uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i w poprzednim roku podatkowym poniosły wydatki związane z używaniem internetu, a także nie korzystały z ulgi w poprzednich latach. Nie jest w tym przypadku istotne, czy podatnik korzysta z internetu mobilnego, czy z łącza stałego lub bezprzewodowego. Od podatku nie można odliczyć kosztów poniesionych na instalację, modernizację, rozbudowę i bieżące utrzymanie sieci, a także na sprzęty i opłatę aktywacyjną.

Reklama

Ulga na internet: Ile można odliczyć od podatku?

Jak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, można odliczyć od podatku wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Co istotne, limit ten przypada na jedną osobę, więc w przypadku wydatków ponoszonych przez małżonków każdy z nich ma prawo do takiego limitu. Ponadto nie przechodzi on na następny rok – jeśli podatnik nie odliczył go z powodu braku dochodu, to nie może tego zrobić w następnym roku.

Czy ulgę na internet można odliczać każdego roku?

Według art. 26 ust. 6h wspomnianej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie wydatków poniesionych na użytkowanie internetu przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeśli wcześniej nie korzystał on z tego odliczenia.