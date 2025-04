Czego ksiądz spodziewa się po konklawe?

To będzie bardzo spokojne konklawe z uwagi na to, że papież Franciszek dokonał radykalnej zmiany w zakresie nominacji kardynalskich. W przeszłości dążono, by w Kolegium Kardynalskim dobrze oddać nurty katolicyzmu światowego, dlatego przez ostatnie kilkadziesiąt lat mieliśmy pewną równowagę katolicyzmu konserwatywnego i liberalnego. I gdy dochodziło do poprzednich konklawe, do końca nie było wiadomo, która frakcja z zwycięży, kto będzie miała więcej szabel, żeby przeforsować swojego kandydata.

Natomiast papież Franciszek mianował tak naprawdę tylko liberalnych kandydatów. W związku z tym można powiedzieć, że dzisiaj mamy w Kolegium Kardynalskim jedną wielką partię papieża Franciszka, w której prawie 90 proc. kardynałów to kopie doktrynalne zmarłego papieża. W związku z tym jest to przesądzone, że będziemy mieć kontynuację obecnej linii doktrynalnej.

Giełda nazwisk już ruszyła. Kto wydaje się księdzu najbardziej prawdopodobnym następcą?

Gdyby konklawe było organizowane dzisiaj, to myślę, że walka by się rozegrała między trzema nazwiskami. To maltański kardynał Mario Grech, włoski – Matteo Zuppi i filipiński – Luis Antonio Tagle.

Który z nich ma największe szanse?

Moim zdaniem bardzo duże szanse ma maltański kardynał Mario Grech. Wskazał na niego jako swego następcę papież Franciszek. To właśnie jemu powierzył papież Franciszek przeprowadzenie największej, epokowej reformy w kościele, gdy chodzi o proces synodalny. Również ostatnie decyzje przed śmiercią papieża Franciszka dotyczyły poszerzenia jego kompetencji. Ponadto prowadzenie przez niego procesu reformy synodalnej sprawiło, że przez ostatnie wiele lat kardynał Mario Grech miał także osobiste kontakty ze wszystkimi kardynałami na świecie. Jest ceniony i jeśli nie ma jakiejś przeszkody, o której nie wiemy, i jeśli nie ma jego deklaracji, że on nie chce być takim kandydatem, to on miałby bardzo duże szanse na to, że zostanie wybrany.

A kardynałowie z Afryki?

Afryka to jest w dużym stopniu katolicyzm konserwatywny i nie sądzę, żeby tutaj był możliwy kandydat afrykański. Chyba że jakiś właśnie bardzo liberalny, a jest takim chociażby kardynał Fridolina Ambongo Besungu z DR Konga, który był jednym z doradców papieża Franciszka. Ale chyba jeszcze za wcześnie na kandydata z Afryki.