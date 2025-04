Watykan ustalił już szczegóły pogrzebu papieża Franciszka. W środę rano trumna z ciałem duchownego, która wystawiona jest w kaplicy Domu św. Marty, w uroczystej procesji zostanie przeniesiona do Bazyliki św. Piotra, gdzie hołd papieżowi do piątkowego wieczora będą mogli oddawać wszyscy wierni (w środę od godz. 11 do północy, w czwartek od 7 rano do północy, w piątek od 7 rano do godz. 19). Sam pogrzeb odbędzie się w sobotę 26 kwietnia. Mszy świętej, która rozpocznie się o godz. 10 na placu św. Piotra, przewodniczył będzie kard. Giovanni Battista Re, 80-letni dziekan Kolegium Kardynałów. Po liturgii trumna z ciałem papieża zostanie wniesiona do Bazyliki św. Piotra, gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie, a potem zostanie przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej i złożona w przygotowanym grobie.

Jak długie może być konklawe?

Dzień pogrzebu papieża to jednocześnie pierwszy z dziewięciu dni tzw. novemdiales, gdy kardynałowie powinni odprawiać za zmarłego papieża uroczyste nabożeństwa żałobne. Zazwyczaj odbywają się one w bazylice watykańskiej oraz innych patriarchalnych bazylikach Wiecznego Miasta (m.in. Bazylice św. Jana na Lateranie, Bazylice św. Pawła za Murami, Bazylice Matki Bożej Większej). Wybory nowego papieża zgodnie z przepisami mogą rozpocząć się najwcześniej 15. dnia po śmierci poprzedniego i po zakończeniu nabożeństw żałobnych w jego intencji. Ustalona przez kardynałów data pochówku Franciszka wskazuje na to, że konklawe może rozpocząć się we wtorek 6 maja.

– I raczej kardynałowie nie będą zwlekać. We wtorek – 6 maja – przed południem w Bazylice św. Piotra odprawiona zostanie msza „Pro eligendo Pontifice”, a po południu kardynałowie wejdą do kaplicy Sykstyńskiej i przystąpią do wyboru nowego papieża – tłumaczy ks. dr Krzysztof Młotek, kanonista z Trybunału Metropolitalnego w Katowicach.

– Najdłuższe konklawe w historii trwało co prawda ponad dziesięć miesięcy, ale na przestrzeni ostatnich 50 lat średnia długość wyborów to dwa–trzy dni. Trzy dni trwały wybory Pawła VI w 1963 roku, trzy dni wybierano także Jana Pawła II w 1978 roku, ale wybory Jana Pawła I, Benedykta XVI oraz Franciszka trwały tylko dwa dni – wskazuje ks. dr Przemysław Śliwiński, który bada historię wyborów papieskich, a niedawno opublikował na ten temat książkę pt. „Konklawe. Tajemnice wyborów papieskich”. – Nie wydaje się, by tym razem konklawe nadmiernie się przedłużało – dodaje.