– Wydaje się wykluczone to, co w pewnym momencie podał Reuter, ale zostało zaprzeczone przez Red Eléctrica, czyli tą sieć hiszpańską przesyłową, że doszło do takiego nadzwyczajnego, niezwykle rzadkiego zjawiska atmosferycznego – dodaje Bielecki

Wstępne straty gospodarcze

Wstępne szacunki strat mówią o około 5 miliardach euro utraconych w ciągu jednej doby.

– Na razie ta jedna doba to jest około 5 miliardów euro – wylicza Bielecki. – Jeżeli teraz wyjdzie ci, że znacznie spadnie ruch turystyczny albo wizerunek kraju, to dopiero się zacznie – przestrzega.

Hiszpania, przypomina Bielecki, gości rocznie niemal 100 milionów turystów i generuje około 100 miliardów euro przychodu.

Polityczne skutki kryzysu

Na poziomie politycznym blackout staje się paliwem dla opozycji. – Santiago Abascal już dziś wini Pedra Sáncheza za chaos – mówi Bielecki.