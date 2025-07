W czwartek wieczorem w Ząbkach pod Warszawą wybuchł pożar w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Ogień strawił znaczną część obiektu. Komendant stołecznej policji inspektor Dariusz Walichnowski poinformował, że na miejscu od początku działało około 200 policjantów, obecnie zabezpiecza je około 100 funkcjonariuszy. – Na chwilę obecną możemy zakładać różne przyczyny. Natomiast nie czynimy tego. Teraz będą trwać przesłuchania – przekazał. Jak dodał, oględziny rozpoczną się dopiero po wejściu inspektorów nadzoru budowlanego, a same czynności mogą potrwać nawet kilka dni. – To jedno z najtrudniejszych miejsc oględzin i wymaga szczegółowości. To czynność w zasadzie niepowtarzalna z reguły, więc tutaj nie może być miejsca na jakiekolwiek błędy – zaznaczył Walichnowski.

Reklama

Policja i prokuratura apelują o zgłaszanie się świadków, którzy mogą wskazać miejsce, gdzie pożar się rozpoczął. – Szukamy świadków, którzy wskażą, gdzie ten pożar się rozpoczął. To są czynności procesowe wykonywane w ramach postępowania przygotowawczego, które będziemy prowadzić wspólnie z Prokuraturą Warszawa-Praga – wyjaśnił komendant.

Pożar w Ząbkach. Wsparcie nadzoru budowlanego i pomoc finansowa

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk poinformował, że zobowiązał Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do pilnego wsparcia powiatowego nadzoru budowlanego w prowadzonych działaniach w Ząbkach. „Działania mają wyjaśnić przyczyny pożaru, ocenić stan techniczny budynku, oszacować konieczne prace i możliwości usunięcia zniszczeń” – wskazał w komunikacie. Pierwsze raporty w tej sprawie mają trafić do ministerstwa około południa.

O pomoc finansową dla poszkodowanych w TVN24 zapytano także ministra finansów Andrzeja Domańskiego. – Będziemy w kontakcie z MSWiA, z odpowiednimi służbami i w ramach środków budżetowych pomoc zostanie zapewniona. W Polsce zawsze są środki na to, aby pomagać osobom dotkniętym tragedią – zapewnił minister.

Pożar w Ząbkach. Spekulacje i reakcja rządu

Pożar w Ząbkach skomentował również w mediach Krzysztof Bosak z Konfederacji, który zasugerował, że „to budzi podejrzenia, że trwa w Polsce akcja dywersyjna”. – My przed tym ostrzegaliśmy, dlatego m.in. w 2022 i 2023 roku domagaliśmy się zamknięcia polskiego rynku pracy na przyjazd Rosjan w uproszczonym trybie – mówił w piątek w RMF FM.