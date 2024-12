Czytaj więcej Plus Minus Tomasz Terlikowski: Śniła mi się dymisja arcybiskupa oskarżonego o tuszowanie pedofilii Miałem sen. Sen, w którym arcybiskup oskarżony o tuszowanie pedofilii czy przekazywanie informacji o skrzywdzonym sprawcy sam podaje się do dymisji. A gdy nie chce tego zrobić, to inni biskupi, nie zważając na konsekwencje, napominają go oraz zmuszają do przeprosin i rezygnacji.

Przede wszystkim, Skrzywdzeni powinni być obecni i włączani do kolejnych działań. Obecni nie po to, by celebrować swoją krzywdę i wysłuchiwać zapewnień o pasterskiej czy obywatelskiej trosce, ale dlatego, że tylko oni naprawdę wiedzą, jakie emocje i uczucia wzbudza w osobach zranionych wykorzystaniem określone zachowanie. To oni mają też kontakt z dużo większą, niż osoby aktywnie podejmujące dialog i pracę na rzecz Skrzywdzonych grupą ofiar wykorzystania i mogą mówić też o ich doświadczeniach i oczekiwaniach. Nie jest w stanie ich „odkodować” nawet najlepszy specjalista – lekarz, psycholog, socjolog, prawnik , który sam wykorzystania nie doświadczył. Warto jasno powiedzieć: to, co poprzez spotkanie z 19 listopada zapoczątkowali biskupi, powinno stać się praktyką również instytucji państwowych, powołanych do zwalczania nadużyć, dyskryminacji ,nierównego traktowania – także zresztą w innych obszarach, niż tylko wykorzystywanie seksualne.

Polscy biskupi znaleźli się wreszcie w miejscu, w którym Watykan chciał, by byli od dawna

Postulaty Skrzywdzonych zostały przedstawione w liście do biskupów, którego pokłosiem było zaproszenie na spotkanie. Nie są więc tajemnicą. Nie jest nią także – bo Skrzywdzeni i biskupi sami o tym już mówili i pisali – że treścią spotkania było ich dokładne przedstawienie i omówienie. Nie jest nią wreszcie konkluzja, która powinna była stać się drogowskazem działań biskupów już dawno temu: że o ile niektóre z podniesionych postulatów wymagają działań kompleksowych, udziału ekspertów, decyzji właściwych gremiów czy organów – w tym Stolicy Apostolskiej – o tyle do realizacji części z nich potrzebna jest tylko dobra wola i inicjatywa samych biskupów. Dotyczą one bowiem kwestii praktycznych, o których zdecydować mogliby oni samodzielnie na terenie swoich diecezji – bądź też gremialnie jako Konferencja Episkopatu Polski.

Późno zatem polscy biskupi znajdują się – w końcu! – w miejscu, w którym Papieska Komisja do spraw Ochrony Małoletnich chciała widzieć episkopaty już kilka lat temu. Jeszcze w swej pierwszej kadencji wskazywała ona bowiem na potrzebę zastosowania właściwych rozwiązań w aspekcie wysłuchiwania osób, które przeżyły wykorzystanie seksualne nieletnich przez duchownych. W dalszym okresie działalności Komisja, a szczególnie jej członkowie będący prawnikami – wśród nich prof. Hanna Suchocka oraz holenderska kanonistka, prof. Myriam Wijlens – na podstawie zebranych danych i przeprowadzonych badań zdecydowanie piętnowali brak odpowiedzialnego podejścia biskupów i przełożonych zakonnych do skarg na wykorzystanie oraz istniejące systemowe luki w normach i praktykach kanonicznych w odniesieniu do domniemanych przestępstw wykorzystania, które utrudniają wymierzanie sprawiedliwości i podważają zaufanie do otwartości Kościoła na konfrontację z potrzebą rzeczywistych zmian. Do tych aspektów, podniesionych przez Grupę Roboczą Komisji m.in. w 2022 r., dodać należy uderzający – także na gruncie polskim – brak jakiejkolwiek transparentności postępowań kościelnych i wydawanych orzeczeń.