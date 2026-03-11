Dodatkowe pieniądze po 75. roku życia. Od marca świadczenie wzrosło

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego po marcowej waloryzacji wzrosła. Od 2026 r. wyższe jest również świadczenie pielęgnacyjne. Natomiast kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie uległa zmianie.

Reklama Reklama

Dodatek pielęgnacyjny. Komu przysługuje, ile wynosi i jak się o niego ubiegać?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu emerytowi lub renciście, który spełni kryterium wieku. Wynosi ono 75 lat. Seniorzy mogą się o niego ubiegać wcześniej, wtedy jednak jego przyznanie zależne jest od ich stanu zdrowia. Osoby, które mają mniej niż 75 lat, mogą otrzymać dodatek, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Seniorom, którzy spełniają kryterium wieku, świadczenie jest przyznawane z urzędu i wpływa wraz z emeryturą lub rentą. W przypadku pozostałych osób wymagane jest złożenie wniosku. ZUS przyzna dodatek, jeśli komisja lekarska stwierdzi w orzeczeniu całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o stanie zdrowia, wypełnione przez lekarza nie później niż na miesiąc przed złożeniem dokumentów. Druk OL-9 można znaleźć na stronie ZUS. Wniosek można złożyć w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

Świadczenie to nie przysługuje osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny po waloryzacji wzrósł i od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł. To wzrost o 5,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku, kiedy wynosił on 348,22 zł.