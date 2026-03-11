Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Wiadomo, ile wyniesie 14. emerytura. Nie wszyscy seniorzy otrzymają świadczenie

Znana jest już wysokość zarówno 13. jak i 14 emerytury. Pierwsze świadczenie trafi na konta emerytur już z początkiem kwietnia, drugie – kilka miesięcy później. W przypadku czternastej emerytury seniorzy otrzymają jednak różne kwoty i nie każdy będzie mógł liczyć na świadczenie.

Publikacja: 11.03.2026 19:04

Znana jest wysokość 14. emerytury. Kiedy ruszą wypłaty?

Znana jest wysokość 14. emerytury. Kiedy ruszą wypłaty?

Foto: Tomasz Warszewski - stock.adobe.com

Anna Rogalska

Za sprawą tegorocznej waloryzacji od 1 marca 2026 r. emerytury wzrosły o 5,3 proc. Taka sama podwyżka dotyczy również 13. i 14. emerytury. Aby otrzymać drugie ze świadczeń, emeryci i renciści muszą jednak spełniać określone kryteria finansowe.

Komu przysługuje 14. emerytura?

Czternasta emerytura będzie drugim w tym roku, po 13. emeryturze, dodatkowym świadczeniem dla seniorów. Świadczenie przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać o nie wniosku. 14. emerytura będzie przysługiwała osobom, które do 31 sierpnia 2026 r. uzyskają prawo do:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 r.? Nie każdy otrzyma świadczenie w pełnej wysokości

Wysokość 13. i 14. emerytury brutto jest równa minimalnej emeryturze, która po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł. W przeciwieństwie do 13. emerytury "czternastka" nie przysługuje jednak wszystkim seniorom w tej samej wysokości.

Pełną wysokość świadczenia otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób, których emerytura lub renta jest wyższa, „czternastka” zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, gdy emerytura wynosi 3000 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie niższej o 100 zł, czyli 1878,49 zł brutto.

Reklama
Reklama

Kwota, którą seniorzy otrzymają „na rękę” będzie także pomniejszona o składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Świadczenie jest wolne od potrąceń, takich jak zajęcia komornicze. Nie wlicza się również do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną czy alimenty.

Czytaj więcej

Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia

Kto nie dostanie 14. emerytury? Obowiązują kryteria finansowe

Część seniorów nie będzie uprawniona do wypłaty 14. emerytury. Emeryci i renciści muszą bowiem spełniać określone kryteria finansowe. Czternasta emerytura może wynieść minimalnie 50 zł brutto. Jeśli po uwzględnieniu zasady „złotówka za złotówkę”, wyliczona kwota okaże się niższa niż 50 zł brutto, ZUS nie przyzna świadczenia.

Dodatkowego świadczenia nie dostaną także osoby, które na 31 sierpnia 2026 r. będą miały zawieszoną wypłatę emerytury albo renty, na przykład z powodu przekroczenia limitu dorabiania. 

Czytaj więcej

Renta wdowia zostanie po raz pierwszy zwaloryzowana
Praca, Emerytury i renty
Takiej waloryzacji jeszcze nie było. Od marca wzrośnie renta wdowia

Kiedy seniorzy otrzymają 14. emeryturę? Terminy wypłat

Czternasta emerytura jest standardowo wypłacana we wrześniu wraz ze świadczeniem podstawowym, czyli emeryturą lub rentą. Świadczenia emerytalno-rentowe są zwykle wypłacane 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada w weekend lub święto, pieniądze trafiają na konta emerytów w poprzedzającym go dniu roboczym. Z kalendarza na 2026 r. wynika, że wypłaty 14. emerytur można się spodziewać:

Reklama
Reklama
  • 1 września - wtorek
  • 6 września (niedziela) - wypłata w piątek 4 września
  • 10 września - czwartek
  • 15 września - wtorek
  • 20 września - (niedziela) - wypłata w piątek 18 września
  • 25 września – piątek

Czytaj więcej

Ile może dorobić emeryt i rencista, by nie stracić prawa do świadczeń?
Praca, Emerytury i renty
Tyle mogą dorobić emeryci i renciści. Przekroczenie limitu grozi utratą świadczeń

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Właściciele pojazdów bez prawa do obrony wobec fotoradarów? RPO chce zmian
W sądzie i w urzędzie
Właściciele pojazdów bez prawa do obrony wobec fotoradarów? RPO chce zmian
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Jak zorganizować wysyłkę tak, żeby była przewidywalna i gotowa na skalowanie biznesu?
Materiał Promocyjny
Skala sprzedaży rośnie szybciej niż logistyka – typowe wyzwania firm
Problem dotyczy ok. 850 mieszkań, które powstały w ramach Miejskiego Eksperymentu Mieszkaniowego (ME
Nieruchomości
Miejski Eksperyment Mieszkaniowy. MEM, w którym nie ma nic śmiesznego
Aplikacja mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Trzy nowe funkcje w mObywatelu. Chodzi o dowody i paszporty
Samolot linii Enter Air zabrał do Polski klientów biura podróży Itaka, którzy spędzali wakacje w Oma
Ubezpieczenia i odszkodowania
Odwołane loty w obliczu wojny z Iranem. Kto ma szansę odzyskać pieniądze?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama