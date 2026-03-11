Wiadomo, ile wyniesie 14. emerytura. Nie wszyscy seniorzy otrzymają świadczenie

Znana jest wysokość 14. emerytury. Kiedy ruszą wypłaty?
Za sprawą tegorocznej waloryzacji od 1 marca 2026 r. emerytury wzrosły o 5,3 proc. Taka sama podwyżka dotyczy również 13. i 14. emerytury. Aby otrzymać drugie ze świadczeń, emeryci i renciści muszą jednak spełniać określone kryteria finansowe.
Czternasta emerytura będzie drugim w tym roku, po 13. emeryturze, dodatkowym świadczeniem dla seniorów. Świadczenie przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać o nie wniosku. 14. emerytura będzie przysługiwała osobom, które do 31 sierpnia 2026 r. uzyskają prawo do:
Wysokość 13. i 14. emerytury brutto jest równa minimalnej emeryturze, która po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł. W przeciwieństwie do 13. emerytury "czternastka" nie przysługuje jednak wszystkim seniorom w tej samej wysokości.
Pełną wysokość świadczenia otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób, których emerytura lub renta jest wyższa, „czternastka” zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, gdy emerytura wynosi 3000 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie niższej o 100 zł, czyli 1878,49 zł brutto.
Kwota, którą seniorzy otrzymają „na rękę” będzie także pomniejszona o składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Świadczenie jest wolne od potrąceń, takich jak zajęcia komornicze. Nie wlicza się również do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną czy alimenty.
Czytaj więcej
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich konta wpłynie 13. emerytura. Wiadomo ju...
Część seniorów nie będzie uprawniona do wypłaty 14. emerytury. Emeryci i renciści muszą bowiem spełniać określone kryteria finansowe. Czternasta emerytura może wynieść minimalnie 50 zł brutto. Jeśli po uwzględnieniu zasady „złotówka za złotówkę”, wyliczona kwota okaże się niższa niż 50 zł brutto, ZUS nie przyzna świadczenia.
Dodatkowego świadczenia nie dostaną także osoby, które na 31 sierpnia 2026 r. będą miały zawieszoną wypłatę emerytury albo renty, na przykład z powodu przekroczenia limitu dorabiania.
Czytaj więcej
Marcowa waloryzacja, na którą czeka wielu seniorów, w tym roku po raz pierwszy obejmie rentę wdowią wypłacaną w naszym kraju od 1 lipca 2025 r. Spr...
Czternasta emerytura jest standardowo wypłacana we wrześniu wraz ze świadczeniem podstawowym, czyli emeryturą lub rentą. Świadczenia emerytalno-rentowe są zwykle wypłacane 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada w weekend lub święto, pieniądze trafiają na konta emerytów w poprzedzającym go dniu roboczym. Z kalendarza na 2026 r. wynika, że wypłaty 14. emerytur można się spodziewać:
Czytaj więcej
Od 1 marca 2026 r. będą obowiązywać nowe limity dorabiania dla części emerytów i rencistów. Po ich przekroczeniu pracujący seniorzy muszą się liczy...
Większość sądów nie uznaje prawa do obrony właściciela lub posiadacza pojazdu, będącego jednocześnie sprawcą wyk...
Warszawa nie zgadza się na wykup mieszkań przekazywanych w ramach Miejskiego Eksperymentu Mieszkaniowego. Lokato...
Od wtorku 10 marca rządowa aplikacja mObywatel jest bogatsza o dwa rozwiązania, które pozwalają szybko reagować...
Turystyczny Fundusz Pomocowy nie wszystkim zwróci wpłaty za wakacje odwoływane z powodu działań wojennych. Są je...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas