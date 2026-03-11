Wiadomo, ile wyniesie 14. emerytura. Nie wszyscy seniorzy otrzymają świadczenie

Za sprawą tegorocznej waloryzacji od 1 marca 2026 r. emerytury wzrosły o 5,3 proc. Taka sama podwyżka dotyczy również 13. i 14. emerytury. Aby otrzymać drugie ze świadczeń, emeryci i renciści muszą jednak spełniać określone kryteria finansowe.

Komu przysługuje 14. emerytura?

Czternasta emerytura będzie drugim w tym roku, po 13. emeryturze, dodatkowym świadczeniem dla seniorów. Świadczenie przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać o nie wniosku. 14. emerytura będzie przysługiwała osobom, które do 31 sierpnia 2026 r. uzyskają prawo do:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 r.? Nie każdy otrzyma świadczenie w pełnej wysokości

Wysokość 13. i 14. emerytury brutto jest równa minimalnej emeryturze, która po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł. W przeciwieństwie do 13. emerytury "czternastka" nie przysługuje jednak wszystkim seniorom w tej samej wysokości.

Pełną wysokość świadczenia otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób, których emerytura lub renta jest wyższa, „czternastka” zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, gdy emerytura wynosi 3000 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie niższej o 100 zł, czyli 1878,49 zł brutto.