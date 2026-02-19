Ile może dorobić emeryt i rencista, by nie stracić prawa do świadczeń?
Limity dorabiania dla emerytów i rencistów zmieniają się co trzy miesiące. Są one obliczane na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które co kwartał ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczą one części pracujących seniorów.
Limity dorabiania dotyczą osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę. Ich dodatkowe dochody muszą się wtedy mieścić w wyznaczonych granicach. W przeciwnym razie ZUS może zmniejszyć kwotę pobieranego przez nich świadczenia lub nawet całkowicie zawiesić jego wypłatę.
Limity dotyczą zarobków z pracy objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Chodzi tu o dochody z umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy agencyjnej czy z działalności gospodarczej.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i podejmują dodatkowe zatrudnienie, nie muszą przejmować się limitami. Emerytki, które ukończyły 60 lat i emeryci powyżej 65. roku życia mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń.
Pracujący renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić do pobieranych świadczeń do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. W przypadku przekroczenia tego limitu ich emerytura lub renta zostanie zmniejszona przez ZUS.
Jeżeli natomiast dodatkowe zarobki seniora przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę renty lub emerytury. Wiąże się to również z utratą prawa do 13. emerytury.
Jak podał GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł, podczas gdy w trzecim kwartale było na poziomie 8 771,70 zł. Oznacza to, że od 1 marca 2026 r. emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej. Nowe limity wyniosą:
Nowe limity będą obowiązywały do końca maja 2026 r.
Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą pierwszy z limitów, ZUS zmniejszy pobieraną rentę lub emeryturę o kwotę przekroczenia. Co istotne, tu również obowiązują ograniczenia. ZUS nie może obniżyć świadczenia bardziej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca po corocznej waloryzacji świadczeń powinna ona wynieść:
Do końca lutego będą obowiązywać limity wynikające z wysokości przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. Obecnie wynoszą one:
W przypadku osiągnięcia dodatkowych zarobków powyżej 6 140,20 zł brutto, ZUS zmniejszy świadczenie o wartość przekroczenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi do końca lutego 939,61 zł.
