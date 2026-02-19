Limity dorabiania dla emerytów i rencistów zmieniają się co trzy miesiące. Są one obliczane na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które co kwartał ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczą one części pracujących seniorów.

Limity dorabiania do renty i emerytury. Kogo dotyczą?

Limity dorabiania dotyczą osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę. Ich dodatkowe dochody muszą się wtedy mieścić w wyznaczonych granicach. W przeciwnym razie ZUS może zmniejszyć kwotę pobieranego przez nich świadczenia lub nawet całkowicie zawiesić jego wypłatę.

Limity dotyczą zarobków z pracy objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Chodzi tu o dochody z umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy agencyjnej czy z działalności gospodarczej.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i podejmują dodatkowe zatrudnienie, nie muszą przejmować się limitami. Emerytki, które ukończyły 60 lat i emeryci powyżej 65. roku życia mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń.