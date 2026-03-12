Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Nie ma takich planów.
Nie mamy takich baz. Zresztą było już oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego, że nie wyrazi zgody na udział wojska polskiego w tej wojnie. Natomiast i rząd, i prezydent wyrażają solidarność polityczną z naszym najważniejszym sojusznikiem, ale także z sojusznikami i przyjaciółmi w Turcji, na Cyprze i rejonie Zatoki Perskiej. Polska od zawsze opowiada się także za bezpieczeństwem Izraela w międzynarodowo uznanych granicach.
W umowach, które negocjowałem i podpisywałem jest zapisane, że ona ma wykrywać i neutralizować rakiety, które mogłyby zagrażać Europie i Stanom Zjednoczonym. Takich rakiet Iran nie wystrzelił.
Ta baza, jak pamiętamy, była przez wiele lat budowana na wypadek hipotetycznego niebezpieczeństwa, które się nie zmaterializowało. I chwała Bogu. Dobrze, że z tej bazy można także bronić terytorium Polski i reszty Europy przed zagrożeniem z kierunku rosyjskiego.
Jako minister spraw zagranicznych opieram swoje oceny na innych analizach i źródłach niż tylko wpisy na X. Powinien pan zwracać się o komentarz do tego wpisu do redaktora Gideona Rachmana.
Pani redaktor Anne Applebaum jest odrębnym podmiotem prawa międzynarodowego.
Doceniam odwagę intelektualną premiera Sancheza, ale nie namówi mnie pan do komentowania słów premiera naszego europejskiego partnera, tym bardziej, że my jesteśmy w Europejskiej Partii Ludowej, a pan premier Sanchez jest w innej grupie politycznej.
Musimy tu być precyzyjni, czy mówi pan, że prewencyjna, czy że bezpośrednie zagrożenie.
Stany Zjednoczone i Izrael naturalnie mają swoją ocenę sytuacji, ale ja osobiście „bezpośredniego zagrożenia” dla USA czy Europy, a nawet Izraela nie zauważyłem.
Wojny prewencyjne czasami mogą być uzasadnione. Do dzisiaj przecież funkcjonuje nieudowodniona teza, jakoby marszałek Piłsudski proponował Francji w 1933 r. wojnę prewencyjną przeciwko hitlerowskim Niemcom. Ja nie znalazłem dowodu na taką propozycję. Ale przyznajmy, że gdyby wtedy do takiej wojny prewencyjnej doszło, ze względu na łamanie traktatu wersalskiego, to światu można było oszczędzić wiele cierpień. Z perspektywy czasu łatwiej oceniać, ale jak mi powiedział mój przyjaciel i mentor Zbigniew Brzeziński, nikt nigdy nam nie dziękuje za kryzys, któremu zapobiegliśmy.
Nie byłem wtedy w Situation Room (jeden z gabinetów w Białym Domu – red.) ani nie podsłuchiwałem ich rozmów. Mogę tylko analizować, jak to przedstawia po fakcie prezydent Trump, a jak sekretarz stanu Marco Rubio, którego cenię.
Mieliśmy świadomość, że coś może się wydarzyć.
Nie znaliśmy ostatecznej decyzji ani daty.
Że to ryzykowne, bo samymi bombami trudno zmienić reżim.
Póki co po naszej stronie są koszty. Nasi obywatele byli wystawieni na niebezpieczeństwo, część trzeba było ewakuować, część jeszcze przebywa chociażby na Dalekim Wschodzie. Wyższa cena ropy to też nie jest dla nas rzecz pozytywna, a może być pozytywna dla Putina.
Bilans interwencji na szeroko rozumianym Bliskim Wschodzie jest mieszany. Na przykład atak bombami penetrującymi na Fordo (irański ośrodek nuklearny, zaatakowany przez Amerykanów w czerwcu 2025 r. – red.) to był sukces. Ale Irak czy Afganistan z perspektywy czasu nie są oceniane pozytywnie. W Iraku jest teraz lepiej niż w Afganistanie, paradoksalnie. Ale siły i środki zaangażowane, także przez nas, w tych dwóch krajach nie dały takiego plonu, z którego moglibyśmy być w pełni dumni. W Afganistanie milionom kobiet stworzyliśmy nadzieję, że będą żyły w normalnym kraju. Po czym talibowie wrócili do władzy i zapędzili je z powrotem do garów.
Myślę, że wstrzemięźliwość, chociażby Wielkiej Brytanii czy innych krajów, jest długim trwaniem lekcji irackiej. Żeby było jasne: niezależnie od wątpliwości geopolitycznych popierałem udział Wojska Polskiego w misji w Iraku, bo byliśmy wtedy świeżo upieczonym członkiem NATO, a nasze wojsko wymagało szybkiej modernizacji. Mieliśmy wtedy jeszcze armię wyposażoną po sowiecku. Kiedy byłem tam między pierwszą a drugą turą polskiego kontyngentu, jeszcze w Camp Babilon, widziałem Wojsko Polskie jeżdżące tarpanami. Dzięki naszemu zaangażowaniu pod koniec mieliśmy już wojsko nieporównywalnie bardziej rozwinięte, a do tego żołnierzy, którzy nabrali doświadczenia na polu bitwy.
Mamy w tej chwili wojnę u granic, agresywną Rosję z imperialną ideologią państwową, która wysyła drony w naszą przestrzeń powietrzną. Mamy się czym zajmować tu, obok nas.
Myślę, że administracja amerykańska rozumie, że Polska powinna robić to, co sami Amerykanie sugerują. To znaczy w większym stopniu odciążyć ich od misji odstraszania Putina.
To jest rzecz realna, bo to reżim terrorystyczny. Mówiłem już o tym publicznie. Z tego powodu, np. wzmocniliśmy ochronę niektórych ambasad w Warszawie.
Mieliśmy już próby uderzeń w ambasadę amerykańską w Oslo. W Iraku czy w Arabii Saudyjskiej użyto dronów do ataku.
Zdolności CENTCOM-u (Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych – red). na Bliskim Wschodzie są powiązane z elementami amerykańskiej infrastruktury w Europie. Bo bazy lotnicze to raz, a szpitale w Ramstein to dwa.
I to dobrze, że Ukraina tej pomocy udziela, bo z oczywistych względów ma największe doświadczenie na świecie w neutralizowaniu zagrożenia dronów Szahed. Trzeba tu zwrócić uwagę na trzy sprawy. Jest wypowiedź ambasadora rosyjskiego w Londynie o tym, że Rosja nie jest neutralna, że jest po stronie Iranu. Jest doniesienie także „Washington Post”, że Rosja dostarcza danych do wyznaczania celów na Bliskim Wschodzie, celów amerykańskich. I po trzecie, mieliśmy wywiezienie irańskich dyplomatów rosyjskim samolotem wojskowym z Libanu. Chcę przypomnieć, że pokazałem irańskiego Szaheda, który został przechwycony w Ukrainie, najpierw na CPAC w Waszyngtonie, potem w Kongresie Stanów Zjednoczonych, w ONZ, w Izbie Gmin w Wielkiej Brytanii i na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Może nie wszyscy wierzyli w to, co mówiłem, że jest oś zła Teheran–Moskwa i że te dwa teatry są połączone. Na obydwu z nich cele cywilne są rażone tym samym rodzajem broni z tego samego źródła.
Jak powiedział ostatnio ambasador Tom Rose, USA patrzą, kto jest przyjacielem w potrzebie, a jeszcze bardziej, kto wrogiem. Jak ktoś podpisuje księgę kondolencyjną wroga USA i Izraela, to potwierdza swój status jako wroga Zachodu i sojusznika Putina.
Jeszcze za wcześnie, żeby ocenić. Póki co ropa wystrzeliła, ale to nie znaczy, że Putin jest w stanie sprzedawać swoją po takich cenach. Ale jeżeli załóżmy, że sprzeda, np. do Indii z dyskontem 30 proc., to suma za 70 proc. od 100 dol. jest większa niż za 70 proc. od 60 dol.
Potencjalnie tak. Jest jeszcze kwestia gazu. Największa instalacja produkcji gazu LNG w Zatoce Perskiej, która korzysta ze złoża, które Katar dzieli z Iranem, właśnie przestała pracować, bo została zaatakowana dronami. Kolejnym tematem jest wpływ blokady Cieśniny Ormuz. Niestety, obawiam się, że jesteśmy we wstępnej fazie tego konfliktu.
Wolumeny, które są zablokowane w tej chwili, są wyższe niż w latach 70.
Nikt nie ma nieskończonych zasobów. Widzimy, że intensywność ataków Iranu zmalała. Z drugiej strony liczba rakiet do systemu Patriot, liczba pocisków HIMARS, liczba Tomahawków nie może być odtworzona w ciągu tygodni. To zajmuje miesiące. Więc jeśli się wystrzeliwuje kilkaset tomahawków, to na innych teatrach jest ich potencjalnie mniej.
Pentagon na pewno ma to dokładnie policzone.
Trudno, żeby się dzielił takimi danymi.
Nie podejmuję się przewidywać decyzji prezydenta Trumpa.
Właśnie, myślałem, że się umawiamy na rozmowę o exposé.
Mam nadzieję, że nasza prawicowa opozycja, która domniemuje, że interesy polskie i amerykańskie są tożsame, po pierwsze pamięta o historii, którą przecież tak bardzo lubi. A po drugie, że ta wojna im uświadomi, że te interesy są zbliżone, w dużej mierze się pokrywają, ale nie są we wszystkim tożsame. No i po trzecie, że Stany Zjednoczone są zdolne do wypełnienia swoich zobowiązań sojuszniczych nie w sensie absolutnym, tylko w kontekście tego, co się dzieje w innych częściach świata. Przecież Pentagon mówi od 20 lat, że nie jest w stanie prowadzić dwóch wielkich wojen jednocześnie. Nie rozumiem, dlaczego polska prawica tego nie przyjmuje do wiadomości. I nie rozumiem też, dlaczego wydaje się jej, że im więcej będzie kogoś wychwalała i kochała, tym bardziej ten ktoś dochowa wierności i zrealizuje jej cele. To tak nie działa ani w relacjach międzyludzkich, ani międzypaństwowych.
Dobrze, gdyby ten kryzys się zakończył w jakimś przewidywalnym okresie i żeby Stany Zjednoczone odbudowały swoje zdolności. Ten kryzys powinien być potwierdzeniem słuszności tego, że Europa musi – do czego nas Amerykanie konsekwentnie zachęcają – być bardziej zdolna do zadbania o własne bezpieczeństwo. Także w sensie przemysłowym. Musimy mieć chociażby własną amunicję. I wreszcie to robimy.
Jest tak, bo Europa, szczególnie zachodnia, zbyt długo konsumowała dywidendę pokoju, i nie tylko zbytnio się nie rozbroiła, ale i zdeindustrializowała w dziedzinie obronności. Ten błąd trzeba skorygować. Polska jest akurat liderem tej odbudowy.
To pokazuje, że słuszną polityką jest tworzenie trzech polis ubezpieczeniowych, a nie tak, jak to robi prawica, poleganie tylko na jednej. Po pierwsze, nowoczesne, bitne Wojsko Polskie. Po drugie, NATO z wiodącą pozycją Stanów Zjednoczonych, choć w nowej roli, z większymi komponentami europejskimi na morzu, na lądzie i w powietrzu, choć nadal przy wsparciu amerykańskim w sferze wywiadowczej, satelitarnej, nuklearnej i tzw. zdolności strategicznych. Dokładnie temu służy z jednej strony polski budżet narodowy, a z drugiej unijny mechanizm SAFE, który umożliwia nam zbudowanie dodatkowo najnowocześniejszych zdolności, wynikających z lekcji obrony Ukrainy przed agresją rosyjską. I po trzecie, obrona unijna wobec zagrożeń niższego stopnia.
Lepiej mieć trzy niż jedną.
Pod koniec kadencji, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, rząd PiS-u zaczął dokonywać awaryjnych zakupów, nie zawsze dobrze wynegocjowanych. Chorobą PiS-u jest potrzeba PR-u. Stąd najpierw ogłaszano, że musi się coś kupić, a dopiero potem przystępowało do negocjacji. Przecież każdy wie, że jak ktoś deklaruje, że coś musi kupić, a dopiero potem zaczyna negocjować, to dostanie gorsze warunki. Stąd nie uzyskaliśmy zdolności do serwisowania czy to czołgów Abrams, czy to myśliwców F-35 czy to śmigłowców Apache. Tę listę można jeszcze ciągnąć. Rozumiem, że była wtedy gorączka zakupowa. Ale nie wyciągnięto też wniosków z pierwszej wojny dronowej współczesnej Europy, w 2020 r. między Azerbejdżanem i Armenią o Górski Karabach. A można było już wtedy zacząć wydawać poważne pieniądze na zdolności dronowe i antydronowe. Myśmy odziedziczyli budżet wojskowy, w którym prawie wszystkie możliwości zakupowe były już zakontraktowane. SAFE jest potrzebny po to, żeby m.in. ochronić nas przed rosyjskimi dronami i żeby samemu uzyskać zdolność do uderzeń dronowych i uderzeń głębokich. Bo o to PiS nie zadbał.
Lojalność prezydenta Nawrockiego wobec jego sponsorów jest rzeczywiście wzruszająca. Wymienię tylko dwa weta. Jedno wobec ustawy, która miała regulować rynek kryptowalut. A drugie weto wobec ustawy dotyczącej rynku mediów społecznościowych, która miała pomóc nas chronić przed hejtem, pornografią, dezinformacją i zagranicznymi ingerencjami w procesy wyborcze.
To będzie zależało od wydarzeń.
To, że Francja ma globalny ogląd spraw i strategiczne myślenie, plus samowystarczalność energetyczną i wojskową nawet w domenie nuklearnej i że proponuje ambitne rozwiązania, to dobrze, a nie źle. I to, że mówi to tak, aby nie dzielić kontynentu, to też wydaje mi się pozytywne, bo to z kolei jest lekcja, jaką Francuzi wyciągnęli z wojny w Iraku. Jeżeli się próbuje nastawić Europejczyków przeciwko Stanom Zjednoczonym, to Nowa Europa, jak to wtedy określono, za tym nie pójdzie. Więc uważam, że to dobrze, iż tym razem Francja w kontrowersyjnej sprawie udostępnienia broni jądrowej (nuclear sharing) podkreśla, że jej oferta, cokolwiek by ona miała oznaczać, jest kompatybilna z NATO. Bo jest.
Wszyscy stoimy na barkach gigantów. Autorów naszej niepodległości. Za młodu czytało się Dmowskiego, ale i było pod wrażeniem geniuszu Marszałka przy operacji warszawskiej. No i Ignacy Jan Paderewski, mój poprzednik. Chociażby zwyczaj exposé wziął się od tego, że premier Paderewski był jednocześnie ministrem spraw zagranicznych. A już w samym tegorocznym exposé cytowałem Jerzego Giedroycia, z którym współpracowałem w latach 80. Wreszcie Zbigniew Brzeziński. Każdy ma swoich bohaterów. Powiedz mi, jakich masz bohaterów, a powiem ci, kim jesteś.
Ja powtarzam: Europa nie powinna być superpaństwem, ale powinna być supermocarstwem.
Proszę to wytłumaczyć naszej prawicowej opozycji. Ja tłumaczę kolejny rok, ale nie wiem, czy z sukcesem.
Ja bym to pytanie zadał inaczej. To znaczy, kiedy wreszcie na poważnie zrobimy to, o czym od dekad gadamy? Bo przypomnę, że Europa już dawno obiecała sobie stworzenie zdolności obronnych. Była mowa o jednostkach liczących 40 do 70 tysięcy żołnierzy. Kiedy? Już po krwawej wojnie o sukcesję jugosłowiańską. W latach 90.!
Tak. Wtedy byliśmy bezsilni, gdy Milošević mordował. Musiało zginąć 200 tysięcy ludzi. Dopiero interwencja Stanów Zjednoczonych przerwała masakry. Europa powiedziała, że nigdy więcej! Następnym razem, przynajmniej w naszym własnym otoczeniu, nie możemy być bezradni. W efekcie stworzono też jeszcze bez nas unijny projekt brygad bojowych, z których żadna nie została nigdy użyta. Potem, już za naszych czasów, u mnie w Chobielinie z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Francji podpisaliśmy wspólny list do pierwszej wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Catherine Ashton o tym, że przewidziany w traktacie z Lizbony mechanizm wzmocnionej współpracy powinien być poważnym, awangardowym projektem stworzenia europejskich zdolności obronnych. To znaczy, żeby wyciągnąć wnioski z problemów, jakie mamy w NATO.
Pan chce znów prowokować, a ja mówię co zrobić, żeby Europa była graczem. Jeśli miałyby być zdolności obronne, to te kraje, które na poważnie chciałyby je budować, musiałyby być gotowe do oddania swoich ochotników czy pododdziałów pod wspólne dowództwo.
A myśli pan, że generał Maczek był sam sobie sterem i okrętem, kiedy walczył w II wojnie światowej? Podlegał połączonemu dowództwu sojuszniczemu. A Anders sam wymyślił, żeby szturmować Monte Cassino? A w Iraku, gdzie dowodziliśmy dywizją międzynarodową, działaliśmy wedle własnego widzimisię? Więc to nie powinno być jakąś sprawą zupełnie nie do pomyślenia. Podobnie jak to, żeby były zsynchronizowane zasady użycia broni. I żeby to było finansowane z budżetu unijnego. Dlaczego nigdy brygada bojowa nie została użyta? Bo mamy ten sam system, co w NATO. Jak wyślesz wojska, to sam ponosisz tego koszty. A inni mogą nie ponosić ani ryzyka, ani kosztów. I to niestety zostało rozwodnione. Dlaczego? Bo każda inicjatywa europejska od II wojny światowej zawsze była organizowana przez awangardową grupę. Czy to Unia Węgla i Stali, czy Schengen, czy Jednolity Rynek, czy euro, cokolwiek byśmy o nim nie sądzili. To zawsze jest najpierw grupa państw, które naprawdę tego chcą, a potem inni dołączają. A niestety pod wpływem, i to czysta polityka, kanclerz Merkel powiedziano, że mechanizm PESCO (stała współpraca strukturalna w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa – red.) ma być dla wszystkich. Więc jak jest dla wszystkich, to rezultat jest zawsze ten sam. Sprowadza się do najniższego wspólnego mianownika. I dlatego nie mamy tego, o co zabiegam od 10 lat: Legionu Europejskiego, który byłby zdolny na przykład do wysłania wojsk poza Europę. Rosyjski Africa Corps sieje w tej chwili spustoszenie w Afryce. Już mają cztery bazy lotnicze w Libii i próbują przekształcić nomen omen Tobruk, gdzie mamy pewne tradycje, w bazę morską. I co, jakby przyszło co do czego? Jakby Putin zaczął znowu włączać i wyłączać zawór z masową migracją? Mamy znowu prosić o pomoc Stany Zjednoczone?
W nomenklaturze europejskiej to mają być siły reagowania. I jedna brygada jest od zeszłego roku teoretycznie w gotowości. Jednak to nie jest dokładnie to, co ja mam na myśli. Bo ja mam na myśli jednostkę, która byłaby złożona z ochotników z państw europejskich, a może i kandydujących.
Przyzna pan, że kiedy już wojna się skończy, lepiej mieć doświadczonych ukraińskich żołnierzy, służących w europejskich siłach, niż przeżywających traumy czy szukających różnych zajęć.
Europa jest konfederacją państw członkowskich i nie ma żadnych planów traktatu, który miałby to zmienić.
Mam nadzieję, że moje tłumaczenie Europy, zbijanie mitów i obelg wobec Unii Europejskiej, jakoś trafia pod strzechy. Bo nasza prawica, tak jak nacjonalistyczna prawica brytyjska przez cały czas ich członkostwa w Unii, nie zinternalizowała tego podstawowego dealu europejskiego, który polega na tym, że łącząc niektóre atrybuty suwerenności uzyskuje się większe bezpieczeństwo i większą skuteczność. Oni chcą bezpieczeństwa i skuteczności, ale nie chcą dać nic od siebie. A świat, w którym się ma pełną swobodę działania, „wolnoć Tomku w swoim domku”, i jednocześnie wszystkie korzyści współpracy, nie istnieje. To jest niedojrzałość naszych suwerenistów. Ta zasada obowiązuje w finansach, w gospodarce i także w obronności. Uświadamiam, że ona obowiązuje przy każdym traktacie. Jeżeli podpisujemy traktat, a Polska jest sygnatariuszem kilkuset z nich, to zobowiązujemy się, że w przyszłości zachowamy się nie wedle własnego widzimisię, tylko wedle tego, cośmy zapisali w tym traktacie. To nie jest ograniczenie suwerenności, tylko to jest ograniczenie dowolności. Albo prawica zrozumie, że to jest korzystne dla Polski, albo będziemy mieli nadal tę nacjonalistyczną gadkę, która jest moim zdaniem niedojrzała i szkodliwa.
Mam nadzieję, że naród oceni polityków, którzy Polskę chcą osłabiać poprzez osłabianie naszego zakotwiczenia w Unii Europejskiej. Taką niepodległość, o której marzą nasi prawicowcy, mieliśmy w sierpniu 1939 r. I okazała się dla naszej suwerenności zgubna. Współpraca wzmacnia, a samotność osłabia.
