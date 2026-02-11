Ich zdaniem rozwój gospodarki wymaga udziału kobiet, co dla emira Akhundzada brzmi jak herezja. Jest coraz bardziej zdeterminowany, by narzucić ortodoksyjne wymogi emiratu, odizolowanego od współczesnego świata, w którym religijni przywódcy kontrolują każdy aspekt społeczeństwa. Zwrócenie uwagi na prawa kobiet jest o tyle ważne, iż wszelkie programy pomocowe dla Afganistanu uzależnione są od postępów w przestrzeganiu praw człowieka, systematycznie łamanych przez władze.

Wbrew początkowym obietnicom Talibów wprowadzono zakaz edukacji dziewczynek powyżej szóstej klasy, kobiety zostały pozbawione prawa do pracy zarobkowej, jak i prawa do samodzielnych podróży, prowadzenia jednoosobowych firm, zakładów fryzjerskich czy salonów kosmetycznych. Jednak nie spór o prawa kobiet doprowadził do prawdziwego buntu grupy ministrów z Kabulu wobec duchowego przywódcy emira Hibatullaha Achundzada. Poszło o zakaz używania internetu oraz telefonów wprowadzony pod koniec września ubiegłego roku przez duchowego przywódcę zgodnie z jego przekonaniem, że treści przekazywane w sieci są sprzeczne z zasadami islamu. Było to równoznaczne z odcięciem Afganistanu od reszty świata.

Wyłączanie internetu rozpoczęło się w prowincjach kontrolowanych przez sojuszników Akhundzady, a następnie objęło cały kraj. Nieoczekiwanie trzy dni później internet wrócił, bez podania przyczyny takiego zwrotu. Jak twierdzi BBC, stało się to za sprawą potężnych ministrów z Kabulu, którzy przekonali premiera, mułłę Hassana Akhunda do ponownego włączenia sieci, co też niezwłocznie nastąpiło. Tego rodzaju niesubordynacja była rzeczą bez precedensu od chwili przejęcia władzy przez Talibów.

— Nie oznacza to, że emir traci władzę. Wręcz przeciwnie, w ostatnich latach zdołał rozbudować na prowincji równoległe do rządowych struktury. Na podstawie informacji w sprawie internetu także nie sposób ocenić, czy teza o sporze pomiędzy Kabulem a Kandaharem jest prawdziwa — mówi „Rzeczpospolitej” prof. Conrad Schetter, szef bońskiego Międzynarodowego Centrum Badań Konfliktów (BICC).

Jego zdaniem od dawna też istnieją różnice zdań w gronie elity Talibów w sprawie praw kobiet. Nie prowadzi to jednak, jak na razie, do zmian przepisów. Okresowo sytuacja się nawet pogarsza. W grudniu ubiegłego roku miały miejsce aresztowania kobiet, w tym dziennikarki oraz właścicielki sali gimnastycznej dla kobiet. Był to wstęp do jawnej demonstracji posiadanej władzy przez emira Akhundzada. Nieco później, w styczniu tego roku przywódca Talibów podpisał dokument o nazwie „Kodeks postępowania karnego dla sądów” (De Mahakumu Jazaai Osulnama) i rozesłał go do sądów w całym Afganistanie.