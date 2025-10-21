Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny narastającego konfliktu między Pakistanem a Afganistanem?

Relacje między Afganistanem i Pakistanem stają się coraz gorętsze. „Chiny mają szczerą nadzieję, że oba kraje spojrzą na sprawy z szerszej perspektywy, zachowają spokój i rozwiążą swoje problemy przez dialog” – ogłosiło ministerstwo spraw zagranicznych w Pekinie.

W „węższej perspektywie” znajduje się kilkadziesiąt posterunków granicznych obu stron zniszczonych w czasie walk, co najmniej kilkaset osób zabitych (w tym od ostrzału artyleryjskiego) – zarówno wojskowych, jak i cywilów, oraz lotnicze ataki na Kabul.

– Słyszałem, że jest wojna między Pakistanem i Afganistanem. (…) Jestem dobry w rozwiązywaniu konfliktów, jestem dobry w negocjowaniu pokoju – natychmiast odezwał się prezydent Donald Trump. Ale żadna ze stron nie wykazała zainteresowania jego ofertą.

Między Afganistanem, Pakistanem a Indiami. Jak układają się sojusze w regionie?

Wybuchy w afgańskiej stolicy rozległy się w dniu, w którym szef dyplomacji Talibów Amir Chan Muttaqi przybył do stolicy Indii, państwa skonfliktowanego od wielu dekad z Pakistanem. Islamabad, który prawie 40 lat stanowił zaplecze dla różnych ugrupowań afgańskich zwalczających kolejne rządy i zagranicznych interwentów, bardzo nerwowo zareagował na tę wizytę.