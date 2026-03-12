– To był najmocniejszy rok w naszej historii, niewątpliwie rok 2025 należał do PKO Banku Polskiego – mówił Szymon Midera, prezes PKO BP podczas czwartkowej konferencji wynikowej. – Rozwijamy się w tempie dwucyfrowym, szybciej niż rynek, realizujemy nasze cele strategiczne. Wyraźnie oderwaliśmy się od peletonu i teraz nadajemy tempo rynkowi – podkreślał.
Grupa PKO Banku Polskiego zakończyła 2025 r. z rekordowym zyskiem netto na poziomie 10,68 mld zł, co oznacza wzrost o 14,8 proc. rok do roku. To pierwszy w historii polskiego sektora przypadek, gdy wynik netto pojedynczego banku przekroczył 10 mld zł.
Sam IV kwartał również przyniósł bardzo dobre rezultaty. Zysk netto wyniósł 2,72 mld zł i był o niemal 7 proc. wyższy od oczekiwań analityków. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 11 proc.
Największy udział w wynikach miał wynik odsetkowy, który w całym roku osiągnął 24,2 mld zł wobec 22,1 mld zł rok wcześniej. W samym IV kwartale dochód z odsetek wyniósł ok. 6 mld zł – był zbliżony do oczekiwań rynku, choć spadł o 2,5 proc. rok do roku i o 0,6 proc. kwartalnie. W całym 2025 r. marża odsetkowa wyniosła 4,76 proc., czyli utrzymała się na poziomie z 2024 r., natomiast w IV kwartale spadła do 4,52 proc. w efekcie obniżek stóp procentowych.
Wynik z prowizji wzrósł do 5,24 mld zł z 5,12 mld zł rok wcześniej, a w IV kwartale był wyraźnie wyższy od prognoz rynku.
Jednocześnie bank nadal ponosi koszty związane z kredytami frankowymi. W całym 2025 r. rezerwy na ryzyko prawne tych kredytów wyniosły 4,37 mld zł wobec 4,89 mld zł rok wcześniej. Liczba zawartych ugód z frankowiczami wzrosła do ok. 60,9 tys., a liczba toczących się spraw sądowych spadła do ok. 20,7 tys. Zarząd banku podkreśla, że koszty ryzyka prawnego kredytów w CHF w 2026 r. powinny być – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wyraźnie niższe niż w 2025 r.
Rentowność PKO BP pozostaje bardzo wysoka. Zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 19,5 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 31,1 proc. Koszt ryzyka utrzymał się na bardzo niskim poziomie 0,3 proc. Przy takiej efektywności i silnej pozycji kapitałowej, PKO BP spełnia warunki, aby przeznaczyć na dywidendę 75 proc. zysku za 2025 r. Taka jest intencja zarządu, choć ostateczna rekomendacja zostanie przedstawiona po otrzymaniu zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Gdyby wypłata sięgnęła 75 proc. zysku, do akcjonariuszy mogłoby trafić ok. 8 mld zł – byłaby to jedna z najwyższych dywidend w historii banku i jednocześnie jedna z największych w całym sektorze.
Prezes Szymon Midera mocno podkreślał również dobre wyniki operacyjne. Rok 2025 – pierwszy pełny rok realizacji nowej strategii – przyniósł wyraźny wzrost skali działalności. Suma aktywów grupy wzrosła do rekordowych 583 mld zł, czyli o blisko 58 mld zł w ciągu roku.
Finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do ok. 316 mld zł, rosnąc o 30 mld zł rok do roku. Szczególnie dynamicznie rozwijały się segmenty detaliczne. Najszybciej rosły kredyty gotówkowe – o 20,9 proc. rok do roku. Kredyty hipoteczne zwiększyły się o 10,6 proc., a finansowanie przedsiębiorstw o 9,3 proc. Udział PKO BP w nowej sprzedaży w kilku segmentach sięgnął nawet 30 proc. Jednocześnie dynamicznie rosły oszczędności klientów. Ich wartość zwiększyła się o ponad 14 proc., osiągając 692 mld zł. Najszybciej rosły aktywa funduszy inwestycyjnych – o ponad 45 proc. rok do roku.
Jednym z kluczowych elementów strategii banku są inwestycje w nowe technologie. PKO BP podał, że w 2025 r. łączne nakłady na rozwój systemów IT, sztucznej inteligencji i modernizację procesów przekroczyły 1,5 mld zł – najwięcej w historii banku.
Wiceprezes Krzysztof Mazur zaznaczył, że PKO BP już na szeroką skalę wykorzystuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w procesach kredytowych oraz zarządzaniu ryzykiem. W 2025 r. ponad 52 mld zł kredytów zostało udzielonych przy wsparciu modeli analitycznych opartych na uczeniu maszynowym.
Bank rozwija także bardziej zaawansowane rozwiązania, w tym modele deep learning oraz systemy analizujące powiązania pomiędzy firmami w oparciu o analizę grafów. Takie inwestycje technologiczne mają pozwolić zwiększać skalę działalności przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego poziomu ryzyka kredytowego.
Po rekordowym 2025 r. władze PKO BP zapowiadają dalsze zwiększanie udziałów rynkowych. Priorytetem na 2026 r. będzie rozwój trzech kluczowych obszarów: pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych oraz finansowania biznesu.
– Celem banku na 2026 r. jest konsekwentna realizacja strategii i dalszy wzrost udziałów rynkowych w kluczowych liniach biznesowych – podkreślał prezes Midera. Jednym z najważniejszych projektów rozwojowych jest współpraca z Allegro i rozwój usługi Allegro KLIK. Zdaniem prezesa osiągnięcie w tym roku 1 mln użytkowników tej usługi jest jak najbardziej realne, a w 2027 r. bank liczy na kolejny milion nowych klientów.
W 2026 r. PKO BP liczy na dalsze ożywienie gospodarcze i wzrost popytu na finansowanie. Według prognoz banku polska gospodarka może urosnąć o ok. 3,7 proc., a wartość kredytów w całym sektorze bankowym zwiększyć się o ok. 6,9 proc. rok do roku. Jednocześnie bank przygotowuje się na spadek stóp procentowych – według jego szacunków stopa referencyjna NBP może w 2026 r. spaść do ok. 3,5 proc. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, zaznaczył jednak, że scenariusz makroekonomiczny obarczony jest ryzykami geopolitycznymi – w szczególności ewentualną eskalacją konfliktów na Bliskim Wschodzie, która mogłaby zwiększyć niepewność na rynkach i osłabić skłonność firm do inwestowania.
W tym kontekście główne cele PKO BP na 2026 r. to dalsze zwiększanie skali działalności oraz wzrost wolumenów kredytowych i inwestycyjnych przy jednoczesnym ograniczaniu wrażliwości wyniku odsetkowego na spadek stóp procentowych. Wśród wyzwań zarząd wskazuje wyższe obciążenia podatkowe po podniesieniu stawki CIT oraz dalsze porządkowanie portfela kredytów frankowych.
