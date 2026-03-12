Z tego artykułu się dowiesz: Jaki poziom zysku netto osiągnął PKO BP w minionym roku i co to oznacza?

Jak rośnie portfel kredytowy oraz depozyty klientów w PKO BP?

Co z sagą frankową w banku?

Jakie dywidendy może wypłacić PKO BP w 2026 roku?

Jak wdrożenie AI może pomóc w rozwoju działalności banku?

– To był najmocniejszy rok w naszej historii, niewątpliwie rok 2025 należał do PKO Banku Polskiego – mówił Szymon Midera, prezes PKO BP podczas czwartkowej konferencji wynikowej. – Rozwijamy się w tempie dwucyfrowym, szybciej niż rynek, realizujemy nasze cele strategiczne. Wyraźnie oderwaliśmy się od peletonu i teraz nadajemy tempo rynkowi – podkreślał.

Rekordowy zysk i lepsze wyniki od oczekiwań rynku

Grupa PKO Banku Polskiego zakończyła 2025 r. z rekordowym zyskiem netto na poziomie 10,68 mld zł, co oznacza wzrost o 14,8 proc. rok do roku. To pierwszy w historii polskiego sektora przypadek, gdy wynik netto pojedynczego banku przekroczył 10 mld zł.

Sam IV kwartał również przyniósł bardzo dobre rezultaty. Zysk netto wyniósł 2,72 mld zł i był o niemal 7 proc. wyższy od oczekiwań analityków. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 11 proc.

Największy udział w wynikach miał wynik odsetkowy, który w całym roku osiągnął 24,2 mld zł wobec 22,1 mld zł rok wcześniej. W samym IV kwartale dochód z odsetek wyniósł ok. 6 mld zł – był zbliżony do oczekiwań rynku, choć spadł o 2,5 proc. rok do roku i o 0,6 proc. kwartalnie. W całym 2025 r. marża odsetkowa wyniosła 4,76 proc., czyli utrzymała się na poziomie z 2024 r., natomiast w IV kwartale spadła do 4,52 proc. w efekcie obniżek stóp procentowych.