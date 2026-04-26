W kolacji w hotelu Washington Hilton uczestniczyli m.in. były prezydent Donald Trump oraz liczni przedstawiciele administracji i mediów. Agenci Secret Service ewakuowali z budynku wszystkich przedstawicieli administracji.

Organy ścigania przekazały, że 31-letni Cole Tomas Allen, mieszkaniec Torrance na przedmieściach Los Angeles został wskazany jako uzbrojony napastnik, którego obezwładniono w pobliżu miejsca zdarzenia.

Ewakuacja Donalda Trumpa z hotelu w Waszyngtonie. Wiadomo, kim jest napastnik

Profil zawodowy Allena wskazuje na jego pracę jako nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin w firmie edukacyjnej C2 Education, zajmującej się przygotowaniem do egzaminów i korepetycjami. W grudniu 2024 roku został wyróżniony przez firmę tytułem „nauczyciela miesiąca”.

Według dostępnych informacji Allen ukończył w 2017 roku studia inżynierskie na kierunku mechanika w California Institute of Technology (Caltech). W ubiegłym roku uzyskał również tytuł magistra informatyki na California State University-Dominguez Hills.

Jeszcze jako student zwrócił na siebie uwagę mediów lokalnych – w 2017 roku zaprezentowano jego projekt prototypowego systemu hamowania awaryjnego dla wózków inwalidzkich.

Foto: Reuters

Cole Tomas Allen – nauczyciel i twórca gier

Allen określał się również jako niezależny twórca gier komputerowych. Na platformie Steam opublikował grę „Bohrdom”, sprzedawaną za 1,99 dolara. Nazwę gry zastrzegł jako znak towarowy w 2018 roku.

Na swoim profilu zawodowym informował także o pracy nad kolejnym projektem, roboczo zatytułowanym „First Law”.

W rejestrach Federalnej Komisji Wyborczej odnotowano jego darowiznę w wysokości 25 dolarów na kampanię prezydencką Kamali Harris w październiku 2024 roku.

Na obecnym etapie śledztwa nie są znane motywy działania podejrzanego. Służby nie ujawniły również szczegółów dotyczących przebiegu samego incydentu ani tego, czy ktokolwiek odniósł obrażenia.