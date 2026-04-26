Cole Tomas Allen po zatrzymaniu w hotelu Washington Hilton
W kolacji w hotelu Washington Hilton uczestniczyli m.in. były prezydent Donald Trump oraz liczni przedstawiciele administracji i mediów. Agenci Secret Service ewakuowali z budynku wszystkich przedstawicieli administracji.
Organy ścigania przekazały, że 31-letni Cole Tomas Allen, mieszkaniec Torrance na przedmieściach Los Angeles został wskazany jako uzbrojony napastnik, którego obezwładniono w pobliżu miejsca zdarzenia.
Donald i Melania Trumpowie zostali w sobotę wieczorem ewakuowani z dorocznej kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Washington...
Profil zawodowy Allena wskazuje na jego pracę jako nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin w firmie edukacyjnej C2 Education, zajmującej się przygotowaniem do egzaminów i korepetycjami. W grudniu 2024 roku został wyróżniony przez firmę tytułem „nauczyciela miesiąca”.
Według dostępnych informacji Allen ukończył w 2017 roku studia inżynierskie na kierunku mechanika w California Institute of Technology (Caltech). W ubiegłym roku uzyskał również tytuł magistra informatyki na California State University-Dominguez Hills.
Jeszcze jako student zwrócił na siebie uwagę mediów lokalnych – w 2017 roku zaprezentowano jego projekt prototypowego systemu hamowania awaryjnego dla wózków inwalidzkich.
Allen określał się również jako niezależny twórca gier komputerowych. Na platformie Steam opublikował grę „Bohrdom”, sprzedawaną za 1,99 dolara. Nazwę gry zastrzegł jako znak towarowy w 2018 roku.
Na swoim profilu zawodowym informował także o pracy nad kolejnym projektem, roboczo zatytułowanym „First Law”.
W rejestrach Federalnej Komisji Wyborczej odnotowano jego darowiznę w wysokości 25 dolarów na kampanię prezydencką Kamali Harris w październiku 2024 roku.
Na obecnym etapie śledztwa nie są znane motywy działania podejrzanego. Służby nie ujawniły również szczegółów dotyczących przebiegu samego incydentu ani tego, czy ktokolwiek odniósł obrażenia.
