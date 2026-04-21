Minister spraw zagranicznych Kanady, Anita Anand, potwierdziła, że w zdarzeniu zginął jeden obywatel Kanady, a drugi został ranny. Dodała, że kanadyjscy urzędnicy konsularni udzielają pomocy. Z kolei sekretarz bezpieczeństwa Meksyku, Cristóbal Castañeda Camarillo, poinformował dziennikarzy, że wśród rannych jest dwóch Kolumbijczyków, Rosjanin i Kanadyjczyk. Ranni, jak relacjonuje BBC, przebywają w szpitalu.

Reklama Reklama

Strzelanina w Teotihuacán w Meksyku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 20 kwietnia na terenie popularnego kompleksu Teotihuacán w Meksyku w okolicach Piramidy Księżyca. Sprawca otworzył ogień do osób znajdujących się w okolicy.

– Wszyscy naraz rzucili się do ucieczki, wybuchła panika – relacjonowała brytyjska para w rozmowie z BBC. – Strzały stawały się coraz głośniejsze i częstsze, a ludzie wokół nas mieli podobne odczucia, ponieważ kilka osób krzyczało „Idą w tę stronę”, co wywołało sporą panikę.

Tożsamość sprawcy nie została jeszcze ujawniona, a władze nie podały motywu strzelaniny. Policja zabezpieczyła na miejscu zdarzenia broń palną, broń białą oraz naboje.

Do wydarzenia, za pośrednictwem mediów społecznościowych, odniosła się prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum Pardo. „To, co wydarzyło się dzisiaj w Teotihuacán, głęboko nas boli. Wyrażam moją najszczerszą solidarność z osobami poszkodowanymi i ich rodzinami. Jesteśmy w kontakcie z ambasadą Kanady” – napisała w serwisie X.

Do strzelaniny doszło, jak zauważa BBC, siedem tygodni przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, który odbędzie się w Meksyku.

Teotihuacán w Meksyku. Wyjątkowe stanowisko archeologiczne

Teotihuacán to starożytny kompleks piramid znajdujących się na północny wschód od miasta Meksyk. To jedno z najważniejszych i najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych w Ameryce Łacińskiej.

Cieszy się dużą popularnością. Rocznie, jak podaje The Guardian, odwiedza go niemal 2 mln turystów. Teotihuacán jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.