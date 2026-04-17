Krakowska policja zabezpieczyła w jednym z mieszkań 148 pytonów królewskich
Zabezpieczenia pytonów królewskich dokonali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy udziale biegłego do spraw weterynarii.
Sprawa ujawniona została dzięki otrzymanemu przez krakowską policję zgłoszeniu o wężu, który był widziany na klatce schodowej jednego z budynków w okolicach Prądnika Białego. Na miejscu pojawił się policyjny patrol, straż miejska oraz strażacy. Ci ostatni odłowili zwierzę i przekazali je przedstawicielowi schroniska dla zwierząt.
– Wąż miał około metra długości. Został włożony do wiaderka. W takich sytuacjach mamy do dyspozycji specjalne rękawice czy chwytaki, ale w tym przypadku wystarczyły działania improwizowane – powiedział st. asp. Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy krakowskiej straży pożarnej w rozmowie z tvn24.pl.
Po tym, jak w toku dalszych policyjnych czynności okazało się, że znaleziony pyton królewski może być jednym z wielu, na miejsce przybyli krakowscy funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą oraz biegły z zakresu weterynarii.
„Przedstawiciele służb sprawdzili wytypowane pomieszczenia, gdzie ujawnili i zabezpieczyli 148 sztuk pytonów królewskich. Funkcjonariusze wylegitymowali również trzech mężczyzn, którzy sprawowali opiekę nad zwierzętami” – informuje Komenda Miejska Policji w Krakowie w specjalnym komunikacie.
Czytaj więcej
Rozpędzone BMW wjechało do Pasażu Zielińskiego we Wrocławiu. Do wypadku doszło 16 kwietnia. W galerii w momencie zdarzenia przebywali klienci i spr...
Kontrola dobrostanu i bezpieczeństwa sanitarnego zwierząt, przeprowadzona przez biegłego z zakresu weterynarii i policjantów wykazała nieprawidłowości – pytony królewskie miały być przetrzymywane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
W związku z tym trzech mężczyzn obecnych na miejscu i odpowiedzialnych za opiekę nad wężami zostało zatrzymanych i przewiezionych na Komisariat Policji VIII w Krakowie. Po tym, jak śledczy przeprowadzili niezbędne czynności z ich udziałem, mężczyźni mogli opuścić jednostkę policji. Pytony królewskie natomiast zabezpieczono i przekazano pod opiekę właściwych instytucji.
„Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nadal pracują nad sprawą i weryfikują między innymi, czy nie doszło do naruszenia przepisów Ustawy o ochronie przyrody oraz czy wszystkie zwierzęta posiadają wymagane prawem certyfikaty. Dochodzenie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały” – informuje policja w swoim komunikacie.
– Węże nie miały wymaganego przez ten gatunek dostępu do światła, przetrzymywano je w pojemnikach. Postępowanie prowadzone jest w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Badamy też, czy właściciel miał odpowiednie pozwolenia na przetrzymywanie takich zwierząt – powiedziała sierż. Elżbieta Znachowska-Bytnar z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w rozmowie z tvn24.pl.
Jeśli okaże się, że naruszono przepisy Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o ochronie zwierząt, osobom odpowiedzialnym za posiadanie i opiekę nad wężami grozi – jak informuje policja – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Czytaj więcej
Dwóch mężczyzn poszukiwanych przez zagraniczne organy ścigania na podstawie czerwonej noty Interpolu zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Ś...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas