24 maja 2026 r. mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Część ugrupowań – m.in. PiS, Konfederacja i Partia Razem – ujawniła już, kto z ich ramienia wystartuje w wyborach, by zastąpić samorządowca. Wkrótce – bo w poniedziałek – zrobić ma to także Nowa Lewica. Wewnętrzny sondaż partii już teraz wskazuje jednak na konkretnego polityka.

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Wybory na prezydenta Krakowa: Są wyniki wewnętrznego sondażu Nowej Lewicy. Kto może wystartować?

Niedługo po referendum w Krakowie Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Nowa Lewica zamierza wystawić własnego kandydata lub kandydatkę w wyborach w tym mieście. Podczas konferencji prasowej, na której o tym poinformowano, z Czarzastym wystąpili posłanka Daria Gosek-Popiołek oraz Ryszard Śmiałek, wicewojewoda małopolski. Wirtualna Polska dotarła do wewnętrznego sondażu partii, który sugeruje, że to posłanka – a nie wicewojewoda – może być kandydatką ugrupowania w Krakowie.

Lewica w sondażu sprawdziła trójkę kandydatów – wspomnianych posłankę Darię Gosek-Popiołek i wicewojewodę Ryszarda Śmiałka, a także wiceprezydent Krakowa Marię Klaman. Jak zauważa Wirtualna Polska, badano ich rozpoznawalność i poparcie w sondażu prezydenckim. Sprawdzono także rozpoznawalność potencjalnej konkurentki z Partii Razem, Aleksandry Owcy.

Z sondażu wynika, że Gosek-Popiołek jako jedyna z wymienionych trzech osób kojarzona była przez ponad połowę wyborców. W przypadku pozostałej trójki odsetek ten wyniósł od 21 do 28 proc.

W symulacji sondażu prezydenckiego w Krakowie Lewica założyła trzy warianty oddzielnie z każdą z badanych osób. Jeśli chodzi o konkurentów, z KO typowano Bogdana Klicha, z PiS – Małgorzatę Wassermann, z Konfederacji – Konrada Berkowicza, zaś z Konfederacji Korony Polskiej – Grzegorza Brauna. W zestawieniu znaleźli się także wspierający referendum odwoławcze Łukasz Gibała, Stanisław Mazur – wiceprezydent Krakowa, Rafał Komarewicz z Polski 2050 oraz wspomniana wcześniej Aleksandra Owca z Razem.

Jak wskazuje Wirtualna Polska, z punktu widzenia Lewicy najważniejsze wnioski z sondażu są takie, iż Gosek-Popiołek z ponad 17 proc. była trzecia na podium po Gibale i Wassermann, a przed Klichem. Badanie wskazuje też, że to właśnie posłanka – jako jedyna – gwarantuje wygraną z kandydatką Razem. W innych przypadkach to Owca ma przewagę nad kandydatem Lewicy.

KO przegrywa referendum w Krakowie. Miszalski odwołany

24 maja 2026 r. mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Jednocześnie nie zdecydowali jednak o rozwiązaniu Rady Miasta. Za odwołaniem zagłosowało 171 581 osób, przeciw było zaledwie 3 631. Frekwencja wyniosła niemal 30 proc.

Za przyczynę porażki Miszalskiego uznaje się codzienne problemy – kwestie parkingów, kosztów życia, komunikacji i organizacji miasta. Konkretne zarzuty dotyczyły zadłużenia, wprowadzenia strefy czystego transportu, podwyżek biletów czy zatrudniania znajomych.

Prezydenci Krakowa od 1990 roku Foto: PAP

1 czerwca Donald Tusk rozwiązał także struktury partyjne KO w województwie małopolskim – Aleksander Miszalski został więc odwołany nie tylko ze stanowiska prezydenta Krakowa, ale przestał być także szefem małopolskiej KO. Na komisarza KO w Małopolsce została wyznaczona Dorota Niedziela.

Kto wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa? Swoich kandydatów przedstawiły już m.in. PiS, Konfederacja i Razem

Koalicja Obywatelska nie przedstawiła dotychczas nazwiska swojego kandydata lub kandydatki.

PiS zdecydowało, iż kandydatem partii na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki, obecny wiceprzewodniczący rady stolicy Małopolski.

Konfederacja informowała, że jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak.

Partia Razem w wyborach na prezydenta Krakowa wystawić ma Aleksandrę Owcę, współprzewodniczącą tego ugrupowania.

Kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski ma być Grażyna Zofia Świat.

W wyborach wystartuje także Marian Banaś – były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun także ogłosił nazwisko kandydata swojej formacji w wyborach na prezydenta Krakowa. O władzę w stolicy Małopolski powalczy przedsiębiorca Michał Klimek.

Start w wyborach deklarowała też Marianna Schreiber, była żona posła Łukasza Schreibera z PiS.

Przedterminowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni od referendum – nowy prezydent może zostać więc wyłoniony już we wrześniu. Do tego czasu funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.