24 maja 2026 r. mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Teraz PiS ujawniło, kto z ramienia tej partii wystartuje w wyborach, by zastąpić samorządowca.

Jest kandydat PiS na nowego prezydenta Krakowa

Po posiedzeniu komitetu politycznego PiS rzecznik tego ugrupowania, Rafał Bochenek, poinformował, że kandydatem partii na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki.

Jak zaznaczył Bochenek, Drewnicki „to wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa”. – To wielka wartość, że ta decyzja wskutek dyskusji zapadła jednogłośnie – zaznaczył.

Odnosząc się do odwołania Miszalskiego, rzecznik PiS podkreślił natomiast, że „społeczeństwo obywatelskie budzi się i dostrzega fatalne skutki rządów osób z Koalicji Obywatelskiej”.

Rafał Bochenek zaapelował również do Konfederacji, która ogłosiła wcześniej, iż jej kandydatem na prezydenta Krakowa będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. – Chciałbym się zgłosić też z apelem do Konfederacji, że jeżeli mamy mówić o jedności na prawicy, to jest nasza też oferta do nich, aby rozważyli poparcie tego kandydata na urząd prezydenta miasta Krakowa – podkreślił, mówiąc o Drewnickim.

Do wyboru Drewnickiego przez PiS odniosła się także w mediach społecznościowych była premier Beata Szydło. „Michał Drewnicki kandydatem PiS na prezydenta Krakowa! To bardzo dobry dobór kandydata, Michał Drewnicki jest pracowitym, oddanym sprawom mieszkańców człowiekiem. Takiego prezydenta Kraków potrzebuje! Damy radę” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X.

KO przegrywa referendum w Krakowie. Miszalski odwołany

24 maja 2026 r. mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Jednocześnie nie zdecydowali jednak o rozwiązaniu Rady Miasta. Za odwołaniem zagłosowało 171 581 osób, przeciw było zaledwie 3 631. Frekwencja wyniosła niemal 30 proc.

Za przyczynę porażki Miszalskiego uznaje się codzienne problemy – kwestie parkingów, kosztów życia, komunikacji i organizacji miasta. Konkretne zarzuty dotyczyły zadłużenia, wprowadzenia strefy czystego transportu, podwyżek biletów czy zatrudniania znajomych.

1 czerwca Donald Tusk rozwiązał także struktury partyjne KO w województwie małopolskim – Aleksander Miszalski został więc odwołany nie tylko ze stanowiska prezydenta Krakowa, ale przestał być także szefem małopolskiej KO. Na komisarza KO w Małopolsce została wyznaczona Dorota Niedziela.

Kto wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa?

Koalicja Obywatelska nie przedstawiła dotąd nazwiska swojego kandydata lub kandydatki.

Jak wcześniej poinformowała Konfederacja, jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak.

Partia Razem w wyborach na prezydenta Krakowa wystawić ma Aleksandrę Owcę, współprzewodniczącą tego ugrupowania.

Kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski ma być Grażyna Zofia Świat.

W wyborach wystartuje także Marian Banaś – były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun także ogłosił nazwisko kandydata swojej formacji w wyborach na prezydenta Krakowa. O władze w stolicy Małopolski powalczy przedsiębiorca Michał Klimek.

Przedterminowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni od referendum – nowy prezydent może zostać więc wyłoniony już we wrześniu. Do tego czasu funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.

Start w wyborach deklarowała też Marianna Schreiber, była żona posła Łukasza Schreibera z PiS.