Donald Tusk
Premier Donald Tusk zadeklarował, że nie posiada żadnych nieruchomości. Ma za to wart powyżej 10 tys. zł zegarek i oszczędności zgromadzone głównie w euro. Z oświadczenia majątkowego Tuska za 2025 r. wynika, że premier Donald Tusk zgromadził oszczędności w walucie polskiej w wysokości 49 568,36 tys. zł (220 tys. w 2024 r.) i 282 642 euro (290 tys. euro w 2024 r.).
Szef Koalicji Obywatelskiej ma dwie polisy na życie i dożycie Allianz – każda o wartości 70 tys. zł.
W oświadczeniu polityk nie zadeklarował posiadania jakichkolwiek nieruchomości. Premier nie ma też samochodu. Jako mienie ruchome, o wartości powyżej 10 tys. zł, premier wymienił zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r..
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- To niebywała bezczelność ludzi, którzy sami mają problemy z oświadczeniami majątkowymi (...) To ludzie, których szef, a mianowicie Morawiecki, j...
Dochody Donalda Tuska, uzyskane w 2025 r. obejmują: emeryturę z Komisji Europejskiej – 71 282,78 euro, emeryturę z ZUS – 144 423,77 zł, emeryturę z Belgii – 2504,50 euro, prawa autorskie – 11 625,33 zł, odsetki z oszczędności – 181 euro, dieta parlamentarna – 47 603,76 zł (w tym nieopodatkowane 36 tys. zł) i dochody z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 294 977,52 zł
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Opublikowano najnowsze oświadczenia majątkowe posłów, m.in. dokument sporządzony 8 kwietnia 2026 r. przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, byłego p...
Łączny dochód premiera Donalda Tuska za 2025 r. wyniósł więc 73 968,28 euro (po przeliczeniu po bieżącym kursie jest to ok. 313 625,50 zł) i 498 630,38 zł. Łącznie – w przeliczeniu na złote – zarobił więc 812 255,88 zł. Rok wcześniej, czyli w 2024 r., jego dochód wyniósł o ok. 35 tys. zł mniej - wtedy zarobił 72 237,32 euro (po przeliczeniu po bieżącym kursie to 309 175,72 zł) i 468 191,63 zł.
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Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zgodnie z ustawą, oświadczenia majątkowe składa się Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Rząd Donalda Tuska
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