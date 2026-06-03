Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego wynika, że posiada on ponad 363 tys. zł oszczędności. W ubiegłym roku prezes PiS dostał też prawie 141 tys. zł emerytury.
Były premier zgromadził oszczędności w wysokości 363 406,99 zł. Oszczędności te są mniejsze o 17 538 zł w porównaniu z 2024 r.
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Prezes PiS wykazał udział we własności nieruchomości. Jest współwłaścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni 150 m kw., którego całkowitą wartość oszacowano na 2,2 mln zł.
W dokumencie Kaczyński wskazał, że pełni funkcję przewodniczącego rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Jak zaznaczył, nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia, ponieważ stanowisko ma charakter honorowy.
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W 2025 r. polityk uzyskał 47 603,76 zł z tytułu diety parlamentarnej. Dodatkowo otrzymał 140 906,97 zł emerytury oraz 138 413,16 zł sejmowego uposażenia.
Z oświadczenia wynika również, że Jarosław Kaczyński nadal spłaca zobowiązanie zaciągnięte w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na koniec 2025 r. do uregulowania pozostawało 29 660,49 zł kredytu.
Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zgodnie z ustawą, oświadczenia majątkowe składa się marszałkowi Sejmu albo marszałkowi Senatu do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
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