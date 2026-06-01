Kampania samorządowa 2024. Premier Donald Tusk i kandydat na prezydenta miasta Krakowa Aleksander Miszalski
Aleksander Miszalski został odwołany nie tylko ze stanowiska prezydenta Krakowa, ale przestał być także szefem małopolskiej KO.
Premier mianował Dorotę Niedzielę na komisarza KO w Małopolsce, ma ona zbudować nowe struktury partii.
24 maja 2026 roku mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO), choć jednocześnie nie zdecydowali o rozwiązaniu Rady Miasta. Za odwołaniem zagłosowało 171 581 osób, przeciw było zaledwie 3 631. Frekwencja wyniosła niemal 30 procent.
Za przyczynę porażki prezydenta uznaje się nie wielkie spory ideologiczne, lecz codzienne problemy — kwestie parkingów, kosztów życia, komunikacji i organizacji miasta. Konkretne zarzuty dotyczyły zadłużenia miasta, wprowadzenia strefy czystego transportu, podwyżek biletów i zatrudniania znajomych.
Przedterminowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni od referendum, więc nowy prezydent może zostać wyłoniony już we wrześniu. Do tego czasu urzędem kieruje sekretarz miasta Antoni Fryczek.
Kraków może być tylko początkiem. Po jego przykładzie referenda planowane są m.in. w Rzeszowie, Wrocławiu, Gdańsku, Kielcach, Radomiu i Chorzowie.
Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że PiS zamierza dążyć do kolejnych głosowań — z Wrocławiem, Gdańskiem i Poznaniem na czele — chcąc osłabić obóz rządzący i tworzyć podziały w całej Polsce.
