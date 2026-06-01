Aleksander Miszalski został odwołany nie tylko ze stanowiska prezydenta Krakowa, ale przestał być także szefem małopolskiej KO.

Premier mianował Dorotę Niedzielę na komisarza KO w Małopolsce, ma ona zbudować nowe struktury partii.

KO przegrywa referendum w Krakowie

24 maja 2026 roku mieszkańcy Krakowa odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO), choć jednocześnie nie zdecydowali o rozwiązaniu Rady Miasta. Za odwołaniem zagłosowało 171 581 osób, przeciw było zaledwie 3 631. Frekwencja wyniosła niemal 30 procent.

Za przyczynę porażki prezydenta uznaje się nie wielkie spory ideologiczne, lecz codzienne problemy — kwestie parkingów, kosztów życia, komunikacji i organizacji miasta. Konkretne zarzuty dotyczyły zadłużenia miasta, wprowadzenia strefy czystego transportu, podwyżek biletów i zatrudniania znajomych.

Przedterminowe wybory muszą odbyć się w ciągu 90 dni od referendum, więc nowy prezydent może zostać wyłoniony już we wrześniu. Do tego czasu urzędem kieruje sekretarz miasta Antoni Fryczek.

PiS idzie za ciosem. Planowane referenda w innych miastach

Kraków może być tylko początkiem. Po jego przykładzie referenda planowane są m.in. w Rzeszowie, Wrocławiu, Gdańsku, Kielcach, Radomiu i Chorzowie.

Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że PiS zamierza dążyć do kolejnych głosowań — z Wrocławiem, Gdańskiem i Poznaniem na czele — chcąc osłabić obóz rządzący i tworzyć podziały w całej Polsce.