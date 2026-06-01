Żebraczka na ulicy w Gdańsku
Kara ograniczenia wolności, grzywna do 1,5 tys. zł albo nagana – taka kara grozi dziś temu, kto „mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym”. Przepis ten ma zniknąć z kodeksu wykroczeń. Chce tego parlamentarny zespół ds. zakończenia bezdomności, w którym zasiadają ponad podziałami posłowie i senatorowie z PiS, KO i Razem, z którego pochodzi najaktywniejsza członkini zespołu – posłanka Marcelina Zawisza.
Pomysł depenalizacji żebractwa nie jest nowy. Domaga się go od kilku lat m.in. rzecznik praw obywatelskich. A raczej – rzecznicy praw obywatelskich, bo postulaty te zgłaszali zarówno Adam Bodnar, jak i jego następca na tym stanowisku Marcin Wiącek. Pierwszy z nich w 2017 r. w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry argumentował, że przepis ten wprowadzono do kodeksu wykroczeń w 1971 r., nie wiadomo po co. „Bliższa analiza motywów, które skłoniły ustawodawcę do wprowadzenia ww. przepisu, jest wysoce utrudniona ze względu na brak szerszego uzasadnienia” – argumentował w piśmie do Ziobry. „Penalizacja żebractwa stanowi nieproporcjonalną do jego ciężaru ingerencję w prawa i wolności jednostki. Wątpliwa jest skuteczność tego środka dla osiągnięcia domniemanych celów tego przepisu, jakimi są zapobieganie nieaktywności zawodowej czy też zapewnienie porządku i spokoju społecznego” – dodał.
Argument o tym, że przepis jest przestarzały i nie wiadomo, do czego służy, był też jednym z najczęściej powtarzanych podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zakończenia Bezdomności. Choć w parlamencie jest ponad 300 zespołów poselskich, a ich liczba i wkład merytoryczny często są krytykowane, akurat zespół dotyczący bezdomności jest jednym z najbardziej aktywnych i prowadzących prace w usystematyzowany sposób. Takie było też posiedzenie dotyczące depenalizacji żebractwa, które przyciągnęło ekspertów i aktywistów zajmujących się problemem bezdomności.
– Dlaczego przede wszystkim ten projekt jest składany i co jest kluczowym argumentem przemawiającym za tym, by znieść ten przepis? Być może zabrzmi to trochę dziwnie, ale nie mamy argumentów przemawiających za utrzymaniem tego przepisu – mówił dr Adam Ploszka z Centrum Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. – Mamy dane, że żebractwo stanowi środek utrzymania dla części osób będących w kryzysie bezdomności, więc jest to takie błędne koło – dodawał, wyjaśniając, że utrzymywanie tego przepisu utrudnia wychodzenie z bezdomności. Ekspert twierdził też, że przepis jest skonstruowany nieprecyzyjnie, bo zakazuje żebractwa przez osoby „mające środki egzystencji lub będące zdolnymi do pracy”, tymczasem często trudno stwierdzić, kto spełnia te kryteria.
– Czasem w związku z tym artykułem kręcimy się w kółko i doprowadzamy do sytuacji jeszcze większego pogłębienia kryzysu – tłumaczyła Anna Grabarczyk z łódzkiej Fundacji Huśtawka. – Mamy doświadczenie z osobami, które w związku z tym, że walczą o swoje przetrwanie, dostają karę grzywny, której nie płacą, bo nie mają z czego. W związku z tym bardzo często za jakiś czas dostają wyrok i trafiają do zakładu karnego – wyliczała, dodając, że mając doświadczenie pobytu w więzieniu, jeszcze trudniej jest wyjść z kryzysu bezdomności.
– Chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz: żyjemy w czasach, gdy jeśli ktoś wystawia czapkę na ulicy, to może dostać grzywnę i w konsekwencji trafić do więzienia, a jeśli ktoś założy Zrzutkę.pl, to już nie – argumentowała z kolei posłanka Marcelina Zawisza z Razem. Jej zdaniem jedyną różnicą tych dwóch form „żebractwa” są kompetencje cyfrowe. – I generalnie uznajemy, że (internetowa zrzutka – red.) jest to pewna norma społeczna, na którą zgodziliśmy się jako społeczeństwo. I jest to coraz bardziej akceptowalne – dodawała posłanka.
Z informacji przedstawionych podczas posiedzenia zespołu wynika, że depenalizacja żebractwa ma nie być całkowita. Projekt przewiduje jedynie wykreślenie przepisu o „żebraniu” przez osoby „mające środki egzystencji lub będące zdolne do pracy”. W kodeksie wykroczeń mają pozostać przepisy zakazujące żebrania natarczywego, oszukańczego lub z wykorzystaniem dzieci.
Jednak propozycja nadal budzi kontrowersje. Ponieważ postulat depenalizacji żebractwa od kilku lat pojawia się w przestrzeni publicznej, krytycznie odnosił się do niego w przeszłości m.in. Związek Powiatów Polskich. „Żebractwo może być wykorzystywane jako łatwy sposób uzyskania środków finansowych przez osoby, które w rzeczywistości nie znajdują się w dramatycznej sytuacji życiowej, (...) co może osłabiać społeczne zaufanie do tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy” – napisał ZPP w 2025 r. w piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zaś w czasach, gdy szefem resortu był Zbigniew Ziobro, ministerstwo odpowiadało negatywnie na propozycje rzecznika praw obywatelskich, twierdząc, że likwidacja przepisu kodeksu wykroczeń „może oznaczać prawdopodobieństwo zwiększenia skali tego procederu i większe zyski dla przestępczości zorganizowanej, wykorzystującej żebraków”.
Podczas posiedzenia zespołu parlamentarnego o możliwość konsultacji projektu poprosił Adrian Pokrywczyński ze Związku Powiatów Polskich. – Żebractwo, jeżeli się pojawia, to zazwyczaj dotyczy centrów dużych miast, a to samorządy są odpowiedzialne za porządek publiczny – argumentował.
Tego typu głosy były jednak odosobnione podczas posiedzenia. Czy oznacza to, że przyjęcie projektu jest przesądzone? O szansach projektu nie chciała rozmawiać z nami posłanka Marcelina Zawisza. – Podpisy będziemy zbierać ponad podziałami politycznymi – powiedziała nam tylko.
