W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie proponuje się podwyżkę stawek opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej, pobieranej przez gminy od turystów.

Wyższe stawki opłaty miejscowej i nowy sposób jej pobierania

Obecnie górna granica stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. wynosi 6,67 zł dziennie. MF proponuje podwyżkę tych opłat do – odpowiednio – 3,56 zł, 5,03 zł oraz 6,86 zł za noc.

Zmieni się także sposób pobierania tych opłat – obecnie robią to wyznaczeni przez gminę inkasenci, zaś projekt wskazuje, że odpowiedzialni za pobór będą płatnicy, którymi są osoby i podmioty świadczący usługi zakwaterowania. Za pobór opłaty płatnicy ci będą mogli otrzymywać wynagrodzenie, jednocześnie nie będą już musieli ustalać celu pobytu (bo obecnie np. pobyty w miejscowościach turystycznych w celach biznesowych są zwolnione z opłaty).

Zwolnione z opłaty będą także pobyty dłuższe niż 30 dni. Dodatkowo gminy uzyskają możliwość ustalania niższych opłat ze względu np. na wiek turysty czy cel jego pobytu, a także w zależności od lokalizacji obiektu.

Wyższy limit PCC przy sprzedaży

Poza tym MF proponuje podniesienie kwoty minimalnej przedmiotu, od której opłacany jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Obecnie podatek jest płacony przy sprzedaży podmiotów o wartości co najmniej 1 tys. zł, zaś MF chce podnieść ten limit do 3 tys. zł.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r. z wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia nowych przepisów.