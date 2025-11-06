– Jako poseł z Krakowa – miasta na wskroś turystycznego – wiem doskonale, jak wielkim przywilejem, ale też obciążeniem, jest dla miasta ogromny ruch turystyczny. Opłata ta, obecna przecież w większości europejskich miast, pozwoli w pewnym stopniu zrównoważyć miejskie finanse. W przypadku Krakowa mówimy o co najmniej 40 mln zł rocznie – wskazuje poseł.

Zaznacza przy tym, że jego projekt nie wprowadza nowej daniny, lecz modyfikuje istniejącą od ponad 30 lat opłatę miejscową – poprzez usunięcie wymogu spełnienia kryteriów klimatycznych przez gminy chcące ją wprowadzić. – Zamiast dotychczasowego rozwiązania proponujemy klasyczną, znaną z wielu miast zagranicznych, opłatę pobytową, którą w nowej formule nazywamy „opłatą turystyczną” – wyjaśnia.

Według projektu, maksymalna stawka opłaty miałaby wynosić 5 zł za dobę. Byłaby ona pobierana od osób przebywających w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Zwolnione byłyby z niej osoby, które ukończyły 70. rok życia, członkowie rodzin wielodzietnych oraz osoby niepełnosprawne.

– Projekt został podpisany przez posłów i posłanki Polski 2050. W najbliższych dniach klub będzie podejmował decyzje w sprawie projektu – informuje poseł Komarewicz.

Jak na turystach zarabiają miasta w Europie

Przypomnijmy, iż tzw. podatek turystyczny w Europie przybiera najróżniejsze formy. Jak pisaliśmy niedawno na łamach rp.pl, w Wenecji, gdzie wcześniej był płacony wyłącznie przez osoby nocujące w tym mieście, został „uzupełniony” o opłatę za sam wjazd do miasta – po 5 euro od każdej osoby. W całej Grecji osoby nocujące płacą po 10 euro za każdy zarezerwowany pokój, niezależnie od tego, ile osób w nim mieszka. W Szwajcarii do rachunku za dobę hotelową dolicza się 2,50 franka za osobę za noc, we Francji wysokość opłaty jest uzależniona od obiektu, w którym się nocuje i zaczyna się od 65 eurocentów za noc na kempingu do 16 euro, jeśli ktoś wybrał na nocleg zamek. W Barcelonie każdy, kto zejdzie z pokładu wycieczkowca, zapłaci za to 10 euro. Jeśli zdecyduje się na nocleg, to do rachunku hotelowego będzie miał doliczone, zależnie od liczby gwiazdek, od 7,40 do 11 euro. Do noclegu w kwaterze prywatnej dopłaci 8 euro.