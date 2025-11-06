Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Kraków jak Barcelona? Czy opłata turystyczna zastąpi opłatę miejscową?

Poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz przedstawił w Sejmie projekt ustawy o opłacie turystycznej. Miałaby ona wynosić 5 zł za dobę i zastąpić obowiązującą obecnie opłatę miejscową.

Publikacja: 06.11.2025 11:22

Kraków

Kraków

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie opłaty na turystów mogą obecnie nakładać samorządy w Polsce?
  • Dlaczego niektóre z nich mają problemy z pobieraniem opłaty?
  • Na czym polegałaby opłata turystyczna i jakie korzyści przyniosłaby samorządom?
  • Jakie formy opłat turystycznych funkcjonują europejskich miastach?

Obecnie polskie miejscowości cieszące się zainteresowaniem turystów mogą nakładać na nich specjalne opłaty: miejscowe (zwane też klimatycznymi) lub uzdrowiskowe. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2007 r. opłaty te mogą pobierać jednak tylko te samorządy, których miejscowości spełniają określone warunki. Czyli te, w których jakość powietrza odpowiada narzuconym normom, a one same mogą pochwalić się walorami klimatycznymi i krajobrazowymi. A także te, w których pobyt teoretycznie będzie miał korzystny wpływ na nasze zdrowie. Opłatę ponoszą wszyscy, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych, szkoleniowych lub wypoczynkowych, z wyjątkiem np. pacjentów szpitali, dzieci i młodzieży ze zorganizowanych grup szkolnych czy właścicieli domków letniskowych.

Problemy z pobieraniem opłaty miejscowej ma m.in. Zakopane. Sądy administracyjne już trzykrotnie uznały, że stolica Polski Tatr pobiera ją bezprawnie, gdyż nie spełnia norm jakości powietrza. 

Czytaj więcej

Zakopane trzeci raz przegrało w NSA spór o opłatę miejscową od turystów
Samorząd
Zakopane trzeci raz przegrało w NSA spór o opłatę miejscową od turystów

Poseł: około 500 mln zł rocznie dla polskich miast

Remedium na tego rodzaju kłopoty samorządów, czerpiących zyski z turystyki, może być projekt ustawy, który w środę przedstawił w Sejmie krakowski poseł Polski 2050, Rafał Komarewicz. Przewiduje on wprowadzenie opłaty turystycznej. – Na to rozwiązanie od lat czekają setki polskich samorządów, ponieważ ustawa stanowi realne wsparcie budżetów gmin – podkreśla parlamentarzysta. Z jego szacunków wynika, że może ona przynieść łącznie około 500 milionów złotych rocznie, a w kolejnych latach zdecydowanie więcej.

Reklama
Reklama

– Jako poseł z Krakowa – miasta na wskroś turystycznego – wiem doskonale, jak wielkim przywilejem, ale też obciążeniem, jest dla miasta ogromny ruch turystyczny. Opłata ta, obecna przecież w większości europejskich miast, pozwoli w pewnym stopniu zrównoważyć miejskie finanse. W przypadku Krakowa mówimy o co najmniej 40 mln zł rocznie – wskazuje poseł. 

Zaznacza przy tym, że jego projekt nie wprowadza nowej daniny, lecz modyfikuje istniejącą od ponad 30 lat opłatę miejscową – poprzez usunięcie wymogu spełnienia kryteriów klimatycznych przez gminy chcące ją wprowadzić. – Zamiast dotychczasowego rozwiązania proponujemy klasyczną, znaną z wielu miast zagranicznych, opłatę pobytową, którą w nowej formule nazywamy „opłatą turystyczną” – wyjaśnia. 

Według projektu, maksymalna stawka opłaty miałaby wynosić 5 zł za dobę. Byłaby ona pobierana od osób przebywających w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Zwolnione byłyby z niej osoby, które ukończyły 70. rok życia, członkowie rodzin wielodzietnych oraz osoby niepełnosprawne. 

– Projekt został podpisany przez posłów i posłanki Polski 2050. W najbliższych dniach klub będzie podejmował decyzje w sprawie projektu – informuje poseł Komarewicz. 

Czytaj więcej

Zakopane chce nowego podatku od turystów. Projekt trafił do Sejmu
Społeczeństwo
Zakopane chce nowego podatku od turystów. Projekt trafił do Sejmu

Jak na turystach zarabiają miasta w Europie

Przypomnijmy, iż tzw. podatek turystyczny w Europie przybiera najróżniejsze formy. Jak pisaliśmy niedawno na łamach rp.pl, w Wenecji, gdzie wcześniej był płacony wyłącznie przez osoby nocujące w tym mieście, został „uzupełniony” o opłatę za sam wjazd do miasta – po 5 euro od każdej osoby. W całej Grecji osoby nocujące płacą po 10 euro za każdy zarezerwowany pokój, niezależnie od tego, ile osób w nim mieszka. W Szwajcarii do rachunku za dobę hotelową dolicza się 2,50 franka za osobę za noc, we Francji wysokość opłaty jest uzależniona od obiektu, w którym się nocuje i zaczyna się od 65 eurocentów za noc na kempingu do 16 euro, jeśli ktoś wybrał na nocleg zamek. W Barcelonie każdy, kto zejdzie z pokładu wycieczkowca, zapłaci za to 10 euro. Jeśli zdecyduje się na nocleg, to do rachunku hotelowego będzie miał doliczone, zależnie od liczby gwiazdek, od 7,40 do 11 euro. Do noclegu w kwaterze prywatnej dopłaci 8 euro.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Na 5 mln zł szacowane są tegoroczne wpływy z opłat pobieranych od turystów odwiedzających Zakopane
Finanse w regionach
Jakie opłaty turystyczne pobierają samorządy? Są niskie, ale budzą emocje

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków Zakopane Podatki Podatki i Opłaty Lokalne Turystyka

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie opłaty na turystów mogą obecnie nakładać samorządy w Polsce?
  • Dlaczego niektóre z nich mają problemy z pobieraniem opłaty?
  • Na czym polegałaby opłata turystyczna i jakie korzyści przyniosłaby samorządom?
  • Jakie formy opłat turystycznych funkcjonują europejskich miastach?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Obecnie polskie miejscowości cieszące się zainteresowaniem turystów mogą nakładać na nich specjalne opłaty: miejscowe (zwane też klimatycznymi) lub uzdrowiskowe. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2007 r. opłaty te mogą pobierać jednak tylko te samorządy, których miejscowości spełniają określone warunki. Czyli te, w których jakość powietrza odpowiada narzuconym normom, a one same mogą pochwalić się walorami klimatycznymi i krajobrazowymi. A także te, w których pobyt teoretycznie będzie miał korzystny wpływ na nasze zdrowie. Opłatę ponoszą wszyscy, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych, szkoleniowych lub wypoczynkowych, z wyjątkiem np. pacjentów szpitali, dzieci i młodzieży ze zorganizowanych grup szkolnych czy właścicieli domków letniskowych.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na konferencji prasowej dotyczącej pre
Sądy i trybunały
Waldemar Żurek ujawnia projekt reformy KRS. Liczy na poparcie prezydenta
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Nieruchomości
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Kwalifikacja wojskowa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.
Służby mundurowe
W 2026 roku wojsko wezwie nawet 235 tys. osób. Kto jest na liście?
Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz
Nieruchomości
Przełom w sprawie działki pod CPK. Co skłoniło Piotra Wielgomasa do jej zwrotu
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Nieruchomości
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama