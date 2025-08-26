Spór trafił na wokandę i pierwszy raz skończył się przegraną Zakopanego w 2018 r. NSA zgodził się wówczas, że uchwała z 2008 r. jest nieważna, bo podejmując ją, organ stanowiący gminy winien wykazać istnienie minimalnych warunków klimatycznych, uprawniających do wprowadzenia opłaty miejscowej (sygn. akt: II FSK 3579/17).

Drugi raz sprawa trafiła do sądu administracyjnego, gdy radni Zakopanego podjęli kolejną próbę zalegalizowania poboru opłat od turystów uchwałą z 26 listopada 2015 r. Ta również została oprotestowana przez turystę. Zakopane broniło się wówczas tym, że skoro uchwała z 2008 r. została unieważniona, to mogło „wrócić” do pobierania należności od odwiedzających je gości w oparciu o regulację przejściową przewidzianą przy nowelizacji z 2005 r.

Mówiąc prościej, włodarze przekonywali, że obowiązującym aktem prawa miejscowego, który określa Zakopane jako miejscowość, w której pobiera się opłatę miejscową jest stare rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z 2001 r. Unieważnienie nie niweczy też skutków prawnych uchwały z 2015 r., skoro z mocy prawa w dalszym ciągu obowiązuje rozporządzenie wojewody, według którego Zakopane dalej jest miejscowością, w której pobierana jest opłata miejscowa.

W trakcie rozprawy stolica Tatr zwracała uwagę na paradoks sytuacji, w jakiej się znalazła. Tłumaczyła, że możliwość pobierania stosunkowo niewielkiej opłaty miejscowej ma ogromne znaczenie dla budżetu zaledwie 25-tysięcznego miasta, które co roku mierzy się z kilkumilionową falą turystów. Pieniądze są potrzebne m.in. na poprawę infrastruktury. Zakopane podkreślało, że regularnie czyni nakłady na proekologiczne i antysmogowe inwestycje. Jednak ze względu na położenie nie ma wpływu na jakość powietrza w okolicznych miejscowościach. Miasto nie kwestionowało, że strefa klimatyczna, w której leży, nie spełnia norm jakości powietrza, ale pozbawienie go z tego powodu wpływów z opłaty miejscowej uznawało za bardzo krzywdzące.

Czy Zakopane może w 2025 r. żądać opłaty miejscowej?

Te argumenty nie przekonały NSA. W wyroku z 1 kwietnia 2025 r. nie zgodził się, że stare rozporządzenie Wojewody Małopolskiego może dalej stanowić podstawę prawną do pobierania opłaty miejscowej na obszarze Zakopanego (sygn. akt: III FSK 1217/23). Sąd nie kwestionował, że w świetle regulacji przejściowej rozwiązanie to może obowiązywać, ale jedynie do czasu wejścia w życie uchwały rady gminy podjętej już na podstawie nowych regulacji. Zakopane zdecydowało się zaś z tej opcji skorzystać. W konsekwencji skutecznie „skonsumowało” to uprawnienie i nie mogło już powrócić do starego modelu. I nie zmienia tego unieważnienie uchwały Rady Zakopanego z 2008 r.