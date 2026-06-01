Nowa usługa „Dane w KRS” pozwala na szybkie sprawdzanie informacji o podmiotach powiązanych z numerem PESEL, w których dana osoba figuruje jako reprezentant, członek organu nadzorczego lub prokurent, a także pobrać dokument odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru.

Nowa funkcja pozwala także otrzymywać automatyczne powiadomienia o zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz pobierać dokumenty, które można wykorzystać w elektronicznych procedurach administracyjnych.

Co zyskają użytkownicy aplikacji mObywatel?

Użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli korzystać w swoim telefonie z danych zgromadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Rozwiązanie przyspieszy cyfryzację usług publicznych, ułatwi przeglądanie i pobieranie informacji.

Korzyści dla obywateli:

- Osoba korzystająca z aplikacji będzie mogła znaleźć spółkę, fundację, stowarzyszenie, organizację zawodową czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, w której występuje jej PESEL, a następnie łatwo pozyska informacje o zmianach w rejestrze i bezpłatnie pobierze informacje na ten temat.

- Powiadomienia o zmianach w rejestrze (numer, sygnatura, data, dokonanie wpisu – numer w rejestrze, sygnatura, data i numer wpisu) użytkownicy aplikacji otrzymają newsletterem KRS. Dostęp będzie ograniczony do podmiotów powiązanych z użytkownikiem przez numer PESEL. Powiadomienia będą przesyłane automatycznie przez rok, z możliwością przedłużenia.

- Dokumenty pobrane przez mObywatel będą mogły być załączane do elektronicznych wniosków administracyjnych.

Jak zacząć korzystać z funkcji „Dane w KRS” w mObywatel?

Obsługa modułu jest w pełni intuicyjna. Aby go uruchomić, wystarczy przejść do zakładki „Przedsiębiorca”. W tym miejscu wyświetli się pełen wykaz podmiotów przypisanych do Twojego konta. Wybranie konkretnej firmy pozwala na wgląd w jej szczegółowe dane, wygenerowanie pliku tożsamego z odpisem aktualnym oraz aktywowanie wspomnianych alertów.

Wspólny projekt ministerstw

Nowa opcja to kolejny owoc współpracy pomiędzy a Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Cyfryzacji (wcześniej wdrożono już moduł „Księgi wieczyste”).

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie w rozbudowę mObywatela zaangażowały się również inne resorty: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Edukacji Narodowej oraz Rozwoju i Technologii.

Dzięki tej międzyresortowej synergii aplikacja stale wzbogaca się o kolejne funkcjonalności, pozwalając obywatelom na sprawne załatwianie spraw urzędowych z poziomu smartfona niezależnie od czasu i miejsca, w którym się znajdują.