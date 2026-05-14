Klienci PEWIK GDYNIA jako pierwsi w Polsce mogą zapłacić za wodę i ścieki w aplikacji mObywatel. Rozwiązanie powstało we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Asseco Data Systems.

Nowa usługa w mObywatelu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni jest pierwszą firmą, która oferuje możliwość opłacenia rachunków za wodę i ścieki w aplikacji mObywatel. Do tej pory podobne rozwiązanie stosowały urzędy miast i gmin m.in. przy pobieraniu podatku od nieruchomości lub opłaty za gospodarowanie odpadami. Nowa funkcja jest skierowana do osób fizycznych. Ma ona uprościć proces płatniczy. Według szacunków PEWIK GDYNIA, może z niej skorzystać nawet 33,5 tys. klientów posiadających indywidualne umowy. Możliwe, że już wkrótce usługa zostanie uruchomiona w kolejnych miastach.

„Centralizacja opłat za usługi komunalne to jeden z ważniejszych trendów cyfryzacyjnych, który znacząco ułatwia życie mieszkańcom. Mamy nadzieję, że podobne wdrożenia zostaną zrealizowane u innych dostawców usług miejskich” – mówi Robert Walicki, dyrektor Pionu Rozwiązań dla Wodociągów i Ciepłownictwa z Asseco Data Systems.

Jak zapłacić rachunki za wodę i ścieki w aplikacji mObywatel?

Nowe rozwiązanie ma być alternatywą dla płatności tradycyjnym przelewem lub przez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK). W aplikacji mObywatel za wodę będzie można zapłacić przy użyciu karty płatniczej lub systemu BLIK.

Należy w tym celu zalogować się do aplikacji, następnie wybrać w menu zakładkę „Usługi”. W sekcji „Opłaty i podatki” trzeba kliknąć „ePłatności”. Zgodnie z komunikatem, korzystanie z tej metody płatności nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla klientów.