Wiosna 2026 roku przyniosła rekordową liczbę nowości w rządowej aplikacji, z której korzysta już 11 mln osób. Fundamentem zmian stały się e-Doręczenia, które od 1 stycznia są podstawowym kanałem komunikacji z administracją. Posiadanie aktywnej skrzynki e-Doręczeń jest obecnie warunkiem koniecznym do korzystania z większości usług w katalogu „Załatw sprawę”.

Paszporty i dowody w zasięgu ręki

Największe ułatwienia objęły rodziców dzieci do 12. roku życia. Od 15 kwietnia wniosek o paszport dla dziecka można złożyć w pełni cyfrowo. System umożliwia również zdalne wyrażenie zgody przez drugiego rodzica oraz zarządzanie tymi zgodami (podgląd i wycofywanie).

Wcześniej, bo 6 marca, wprowadzono funkcję monitorowania statusu dokumentu. Użytkownik, wpisując numer wniosku, może sprawdzić, czy paszport jest w realizacji, czy czeka już na odbiór w urzędzie. Podobne funkcje dotyczą dowodów osobistych – przez aplikację można je teraz nie tylko uzyskać, ale także zawiesić lub unieważnić w przypadku zagubienia.

Nieruchomości pod kontrolą

Od 1 kwietnia użytkownicy mają dostęp do usługi Księgi wieczyste. Aplikacja automatycznie wyświetla listę nieruchomości, w których ujawniony jest numer PESEL właściciela. System pozwala na:

• przeglądanie treści ksiąg (działy I-IV),

• zamawianie i opłacanie odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń za pomocą ePłatności,

• weryfikację autentyczności dokumentów za pomocą kodu QR (kluczowe przy najmie lub kupnie).

Nowości dla młodzieży i kierowców

Marcowe aktualizacje wzmocniły również wersję mObywatel Junior. Do legitymacji szkolnej i Karty Dużej Rodziny dołączyły cyfrowe wersje Legitymacji Ulgowych Usług Transportowych (UUT) oraz Legitymacji osoby niepełnosprawnej. Aplikacja mObywatel Junior została także wzbogacona o tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Pozwala ono prowadzić pojazdy (m.in. kat. B i AM) przez 30 dni od zdanego egzaminu, jeszcze przed odbiorem plastikowego dokumentu.

Dla kierowców istotnym narzędziem stała się mStłuczka. Usługa ta pozwala na wspólne spisanie cyfrowego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, dołączenie zdjęć uszkodzeń i bezpośrednie zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela z poziomu telefonu.

Środki z KPO

Rozwój aplikacji jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który zakłada wdrożenie łącznie 36 nowości w latach 2025–2026. Jedną z najbardziej wymiernych korzyści dla obywateli jest dostęp do bezpłatnego podpisu kwalifikowanego – aplikacja pozwala na podpisanie 5 dokumentów miesięcznie bez żadnych opłat, co ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny.

Resort cyfryzacji zapowiada kolejne wdrożenia, w tym rozwój modułu „Firma” oraz integrację z systemem Odyseusz dla podróżujących za granicę. Aby korzystać ze wszystkich funkcji, wymagana jest aktualizacja aplikacji do wersji minimum 4.80.0.

Od narodzin dziecka po założenie firmy

Istotne zmiany objęły również procesy demograficzne i gospodarcze. Od 6 marca rodzice mogą zgłosić urodzenie dziecka bezpośrednio w mObywatelu. Usługa ta pozwala dopełnić ustawowego obowiązku (21 dni od wystawienia karty urodzenia) bez wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Z kolei dzięki przyjętej w lutym ustawie deregulacyjnej, aplikacja stała się narzędziem do zakładania działalności gospodarczej, co ma docelowo wyeliminować wnioski papierowe.

Bezpieczeństwo i płatności

Luty i marzec przyniosły także rozwój funkcji ochronnych oraz finansowych. W aplikacji zadebiutował „Poradnik bezpieczeństwa”, a użytkownicy zyskali możliwość natychmiastowego zastrzegania utraconego dowodu osobistego lub paszportu w systemach bankowych. Rozbudowie uległ też moduł ePłatności – do systemu dołączyła Warszawa, stając się jedną z blisko 200 gmin, w których mieszkańcy mogą opłacać zobowiązania urzędowe przez telefon. Dotychczas za pośrednictwem platformy zrealizowano już ponad 760 tys. transakcji.

Czytaj więcej Finanse mObywatel rusza w Europę i to jeszcze w tym roku W grudniu 2026 r. aplikacja ma zostać rozbudowana o funkcje Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej co docelowo ma umożliwić Polakom zagranicą z...

Najważniejsza zmiana systemowa planowana jest jednak na grudzień 2026 roku. mObywatel zostanie wówczas rozbudowany o funkcje Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Pozwoli to Polakom wykorzystywać aplikację poza granicami kraju m.in. do zakupu nieruchomości, wypożyczania samochodów czy otwierania kont w zagranicznych bankach.