Nowości dla uczniów w mObywatelu Junior

mObywatel Junior, czyli specjalna, uczniowska wersja słynnej rządowej aplikacji, został wzbogacony o nowe legitymacje.

Publikacja: 18.03.2026 18:11

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (P) oraz minister edukacji Barbara Nowacka (L) podczas wrześniowej konferencji prasowej prezentującej mObywatela Junior

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, w aplikacji mObywatel Junior są teraz dostępne nowe cyfrowe udogodnienia dla uczniów i uczennic: Legitymacja osoby niepełnosprawnej oraz Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych.

Kilka kliknięć i można potwierdzać prawo do ulg smartfonem

Legitymacja dla osoby z niepełnosprawnością pozwoli młodym użytkownikom z orzeczeniem o niepełnosprawności potwierdzać za pomocą telefonu swój status oraz prawo do ulg i zniżek. 

Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych to natomiast dokument dla pracowników polskiej kolei i członków ich rodzin. Potwierdza prawo do ulg i zniżek na przejazdy pociągami. Młoda osoba, która ma takie uprawnienia i posiada plastikową legitymację UUT, może już dodać jej cyfrową wersję w swoim mObywatelu Juniorze.

Jak to zrobić? Z pomocą kilku kliknięć. Uczeń, który ma uprawnienia do któregoś z tych nowych dokumentów, znajdzie je na liście w aplikacji mObywatel Junior. Wystarczy nacisnąć „Dodaj” w prawym górnym rogu na ekranie głównym aplikacji i wskazać wybraną legitymację. Od tego momentu można potwierdzać uprawnienia z pomocą cyfrowego dokumentu w telefonie. 

Do aplikacji mObywatel Junior można podpiąć cyfrową wersję legitymacji szkolnej.
mObywatel Junior ma już pięć cyfrowych dokumentów

To nie jedyne wprowadzone w tym roku szkolnym cyfrowe udogodnienia dostępne dla ok. 5 milionów uczniów. We wrześniu 2025 r., wraz z premierą wersji aplikacji mObywatel Junior, można było do niej dodać Legitymację szkolną. W lutym br. do aplikacji trafiła Karta Dużej Rodziny i Tymczasowe prawo jazdy. To dokument, który umożliwia prowadzenie pojazdów wkrótce po zdanym egzaminie, jeszcze zanim młody kierowca odbierze plastikowe prawo jazdy. Razem z Legitymacją dla osoby z niepełnosprawnością i Legitymacją Ulgowych Usług  Transportowych, można więc mieć nawet pięć cyfrowych dokumentów w telefonie.     

Resort cyfryzacji przypomina, że jeśli aktualizacja głównego dokumentu, czyli Legitymacji szkolnej, będzie wymagała ponownego skanowania kodu QR, użytkownik będzie musiał dodać dokumenty dodatkowe jeszcze raz. Dotyczy to wszystkich dostępnych w aplikacji dokumentów: Karty Dużej Rodziny, Tymczasowego prawa jazdy, Legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz Legitymacji Ulgowych Usług Transportowych.

