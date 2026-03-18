Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, w aplikacji mObywatel Junior są teraz dostępne nowe cyfrowe udogodnienia dla uczniów i uczennic: Legitymacja osoby niepełnosprawnej oraz Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych.

Kilka kliknięć i można potwierdzać prawo do ulg smartfonem

Legitymacja dla osoby z niepełnosprawnością pozwoli młodym użytkownikom z orzeczeniem o niepełnosprawności potwierdzać za pomocą telefonu swój status oraz prawo do ulg i zniżek.

Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych to natomiast dokument dla pracowników polskiej kolei i członków ich rodzin. Potwierdza prawo do ulg i zniżek na przejazdy pociągami. Młoda osoba, która ma takie uprawnienia i posiada plastikową legitymację UUT, może już dodać jej cyfrową wersję w swoim mObywatelu Juniorze.

Jak to zrobić? Z pomocą kilku kliknięć. Uczeń, który ma uprawnienia do któregoś z tych nowych dokumentów, znajdzie je na liście w aplikacji mObywatel Junior. Wystarczy nacisnąć „Dodaj” w prawym górnym rogu na ekranie głównym aplikacji i wskazać wybraną legitymację. Od tego momentu można potwierdzać uprawnienia z pomocą cyfrowego dokumentu w telefonie.