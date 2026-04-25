Popularne leki na odchudzanie mogą prowadzić do niedoborów żywieniowych, dowodzą naukowcy
Wyniki badania – jak zauważają jego autorzy – dowodzą, że terapia analogami inkretyn (grupa leków, z których korzysta się w leczeniu cukrzycy typu 2, należy do niej m.in. Ozempic) powinna być prowadzona pod profesjonalną opieką dietetyczną.
Badanie przeprowadziło czterech polskich naukowców: Sebastian Korus (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Danuta Cembrowska-Lech (Uniwersytet Szczeciński), Karolina Kłoda (Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości) i Ewa Stachowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie). Wyniki badania opublikowano 11 kwietnia w czasopiśmie naukowym „Journal of Translational Medicine”. O odkryciach naukowców poinformowano w komunikacie zamieszczonym 16 kwietnia na stronie internetowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Uczestnicy badania zrekrutowani zostali online, z grup wsparcia w mediach społecznościowych, w okresie od kwietnia 2024 r. do lutego 2025 r. Naukowcy wybrali 387 dorosłych stosujących raz w tygodniu analogi GLP-1 (przykładem jest Ozempic) lub podwójnych agonistów GIP/GLP-1 i przeanalizowali ich nawyki żywieniowe.
Każdy uczestnik badania wypełnił 48-godzinny dziennik żywieniowy, który obejmował jeden dzień powszedni i jeden dzień weekendowy. Ilość uzyskanej z jedzenia energii oraz składników odżywczych obliczono na podstawie norm Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Leki przeciwcukrzycowe, takie jak Ozempic i Wegovy, zyskały w ostatnim czasie ogromną popularność jako środki na odchudzanie. Naukowcy z Uniwersyte...
Na podstawie analizy zebranych danych naukowcy stwierdzili, że dieta uczestników badania była niskokaloryczna i uboga w wartościowe składniki odżywcze. Badani spożywali przeciętnie 753 kcal na dobę, w tym: 33,4 g białka, 26,5 g tłuszczu, 96,4 g węglowodanów i 7,2 g błonnika (znacznie poniżej zalecanych 25–30 g). W przypadku białka przeciętne spożycie u ponad 90 proc. badanych było poniżej minimalnych zaleceń.
Naukowcy Uniwersytetu Stanforda zidentyfikowali naturalnie występującą cząsteczkę, która naśladuje efekty odchudzające leku Ozempic. W badaniach na...
Ponadto naukowcy stwierdzili, że uczestnicy badania spożywali w dzień powszedni średnio o 170 kcal więcej niż w weekend, przy wyższym spożyciu tłuszczu i sodu.
„Dorośli otrzymujący farmakoterapię GLP-1 wykazują niedobór białka i niezbędnych mikroskładników odżywczych, a także nadmierne spożycie tłuszczów i sodu w dni powszednie. Terapia inkretynowa powinna być prowadzona w ramach rutynowej edukacji dietetycznej, kładącej nacisk na odpowiednią podaż białka i mikroskładników odżywczych, aby zapobiegać niedoborom żywieniowym, sarkopenii i optymalizować efekty odchudzania” – zaznaczyli naukowcy we wnioskach z badania.
– Konkluzja płynąca z badań jest taka że leki z grupy GLP-1 i GIP/GLP-1 są skuteczne w redukcji masy ciała, ale działają poprzez silne hamowanie apetytu – pacjenci po prostu jedzą znacznie mniej. Problemem jest to, że wraz z ograniczeniem ilości jedzenia drastycznie spada podaż kluczowych składników odżywczych: białka, witamin i minerałów. To prosta droga do sarkopenii, osłabienia odporności i niedoborów mikroelementowych – powiedziała prof. Ewa Stachowska, kierownik Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM, cytowana w komunikacie tej uczelni.
