W sanatoriach regularnie zdarzają się kradzieże przedmiotów codziennego użytku
Pobyt w sanatorium ma być czasem regeneracji i poprawy zdrowia. Kuracjusze przyjeżdżają tam z myślą o zabiegach, spacerach i spokojnym wypoczynku. Coraz częściej okazuje się jednak, że nie wszyscy wracają z takiego wyjazdu wyłącznie z dobrymi wspomnieniami. Jak informuje Fakt, w ośrodkach, w tym w Ciechocinku, regularnie pojawiają się zgłoszenia dotyczące kradzieży.
Czytaj więcej
Najbardziej zaskakujące jest to, jakie rzeczy znikają najczęściej – szampony, kremy, balsamy, mydło w płynie oraz lubrykanty. Takie przedmioty nie należą do szczególnie cennych, a mimo to bywają obiektem kradzieży, co dziwi zarówno pracowników, jak i innych kuracjuszy.
Z relacji personelu wynika jednak, że lista skradzionych rzeczy jest znacznie dłuższa. Kuracjusze zgłaszają również zniknięcia telefonów, gotówki, laptopów oraz biżuterii. Zdarzają się też przypadki bardziej nietypowe – małe przenośne radia oraz zestawy do gry w szachy.
Czytaj więcej:
Pro
Co ciekawe, jak donosi Fakt, za kradzieżami często stoją osoby dobrze sytuowane. Motywem takich działań nie zawsze musi być więc potrzeba finansowa. Według pracowników sanatoriów w części przypadków może chodzić o kleptomanię, czyli trudną do kontrolowania potrzebę kradzieży. Przyczyną może być też nuda, impulsywność albo chęć przeżycia mocniejszych emocji. Poza tym u niektórych osób, które przyjeżdżają do sanatorium samotnie, dłuższy pobyt bez bliskich i bez codziennego towarzystwa może wywoływać frustrację, a czasem prowadzić do zachowań odbiegających od normy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas