Po co Łukasz W. ukradł auto Donalda Tuska. Ustalenia „Rzeczpospolitej”

Motywy kradzieży lexusa Donalda Tuska budzą wątpliwości. Policji udało się ustalić, że złodziej, niemal sąsiad premiera, ukradł wcześniej dwa inne luksusowe samochody – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 13.03.2026 16:00

Motywy kradzieży lexusa Donalda Tuska pozostają niejasne

Foto: PAP

Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co ustalono w sprawie przestępczej działalności Łukasza W.?
  • Czy podejrzany Łukasz W. działał samodzielnie, czy też w ramach zorganizowanej grupy przestępczej?
  • Które okoliczności tego zdarzenia wykraczają poza standardowy schemat kradzieży samochodowej?
  • Co nie pasuje do wersji prokuratury o zwykłej kradzieży auta?
Za kradzieżą auta premiera Donalda Tuska, które zniknęło w nocy z 9 na 10 września z ulicy w Sopocie, 200 metrów od jego domu, stoi 40-letni Łukasz W., kibol Lechii Gdańsk, parający się w przeszłości kradzieżami mienia, ale nie samochodów – wynikało z jego kartoteki karnej podczas zatrzymania. Śledztwo gdańskiej prokuratury – w tym zebrane dowody daktyloskopijne oraz pozostawione w lexusie ślady biologiczne – wykazało jednak, że W. kradł auta już wcześniej. Również luksusowe.

