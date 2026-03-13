Za kradzieżą auta premiera Donalda Tuska, które zniknęło w nocy z 9 na 10 września z ulicy w Sopocie, 200 metrów od jego domu, stoi 40-letni Łukasz W., kibol Lechii Gdańsk, parający się w przeszłości kradzieżami mienia, ale nie samochodów – wynikało z jego kartoteki karnej podczas zatrzymania. Śledztwo gdańskiej prokuratury – w tym zebrane dowody daktyloskopijne oraz pozostawione w lexusie ślady biologiczne – wykazało jednak, że W. kradł auta już wcześniej. Również luksusowe.