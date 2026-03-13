Enzo Tortora był gigantyczną gwiazdą włoskiej telewizji zanim radykalnie przebudował ją Silvio Berlusconi. Zaczynał karierę w państwowej RAI, ale to w prywatnej telewizji Telebiella osiągnął swój największy sukces. W 1977 r. jego program Portobello przyciągał przed ekrany nawet 26 milionów widzów. Wieczorny show oglądali wszyscy – od profesorów, przez robotników i duchowieństwo, aż po ludzi mafii. Widzowie nie tylko pochłaniali rozmowy z gośćmi (nieraz wyjątkowo ekscentrycznymi), ale też sami mogli sprzedawać w nim swoje wynalazki wysyłane do programu. Maskotką show była zielona papuga nazwana Portobello. Bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności Tortora został oskarżony przez prokuraturę o związki z neapolitańską Camorrą. Jego nazwisko pojawiło się w zeznaniach kilku „skruszonych” (pentiti) mafiozów, na czele ze słynnym zabójcą Pasquale „Zwierzakiem” Berrą. Tortora w dniu, w którym miał podpisać kontrakt na kolejne odcinki programu trafił do aresztu, gdzie spędził 7 miesięcy. Zarzucano mu handel kokainą.